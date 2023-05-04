Suốt mùa hè năm 2023 không chịu áp lực, 3 con giáp đón phước lành, vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn, vận đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 15:39

Trong mùa hè năm 2023 này, 3 con giáp này được nhiều quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài dư dả, mỗi ngày tràn đầy niềm vui.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ tốt đẹp. Người tuổi này làm việc nào cũng thuận lợi, có thể đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là “tự lực cánh sinh" thay vì trông chờ vào vận may. 

Vận trình tình cảm không đáng lo. Quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy hiện đang trải qua những tháng ngày ngọt ngào, lãng mạn, dù cho công việc hiện tại có bận rộn đến mấy. 

Suốt mùa hè năm 2023 không chịu áp lực, 3 con giáp đón phước lành, vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn, vận đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ nhận được sự nâng đỡ, đề bạt của cấp trên, nhờ vậy mà sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng đáng kể. Bạn nên chớp lấy cơ hội phát triển này chứ đừng chần chừ, do dự. Người làm ăn có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng. Tất nhiên, quá trình làm quen, xây dựng quan hệ không phải là dễ dàng, song chỉ cần bạn tạo dựng được niềm tin cho đối phương thì chuyện làm ăn tương lai sẽ vô cùng thuận lợi.

Hỏa sinh Thổ, nửa kia chính là hậu phương vững chắc cho bạn. Người ấy truyền cho bạn động lực để bạn cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày. khi bạn mệt mỏi, người ấy cũng sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai để dựa dẫm.

Suốt mùa hè năm 2023 không chịu áp lực, 3 con giáp đón phước lành, vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn, vận đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng, 12 con giáp dự báo cục diện Tương Hình cho thấy, sự nghiệp của những chú Dê khá trì trệ, tinh thần làm việc cũng không đủ nhiệt tình, làm mọi thứ một cách hời hợt và mang tâm lý bị ép phải làm.

Tâm tính nhiều ức chế kéo theo tâm trạng bất ổn, nóng lạnh vui buồn thất thường nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng phát sinh trục trặc. Gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, tần suất chia sẻ, nói chuyện giảm đi trông thấy. Người độc thân có xu hướng ngại xã giao, chỉ muốn tập trung cho công việc nên tình cảm chưa có tiến triển gì mới.

Suốt mùa hè năm 2023 không chịu áp lực, 3 con giáp đón phước lành, vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn, vận đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 5h05 ngày 5/5, 3 con giáp nghiêm túc có chủ kiến, dự đoán kiếm bộn tiền, sự nghiệp phát đạt, thành công nở rộ

Đúng 5h05 ngày 5/5, 3 con giáp nghiêm túc có chủ kiến, dự đoán kiếm bộn tiền, sự nghiệp phát đạt, thành công nở rộ

Ngày mai, nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, miệt mài, những con giáp này được dự đoán sẽ có thu nhập rủng rỉnh trong vài tháng tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap may man tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 14 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 19 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 22 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 29 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 40 phút trước
Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Tâm sự 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 50 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 50 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân