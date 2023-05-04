Suốt mùa hè năm 2023 không chịu áp lực, 3 con giáp đón phước lành, vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn, vận đào hoa nở rộ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ tốt đẹp. Người tuổi này làm việc nào cũng thuận lợi, có thể đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là “tự lực cánh sinh" thay vì trông chờ vào vận may.

Vận trình tình cảm không đáng lo. Quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy hiện đang trải qua những tháng ngày ngọt ngào, lãng mạn, dù cho công việc hiện tại có bận rộn đến mấy.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ nhận được sự nâng đỡ, đề bạt của cấp trên, nhờ vậy mà sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng đáng kể. Bạn nên chớp lấy cơ hội phát triển này chứ đừng chần chừ, do dự. Người làm ăn có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng. Tất nhiên, quá trình làm quen, xây dựng quan hệ không phải là dễ dàng, song chỉ cần bạn tạo dựng được niềm tin cho đối phương thì chuyện làm ăn tương lai sẽ vô cùng thuận lợi.

Hỏa sinh Thổ, nửa kia chính là hậu phương vững chắc cho bạn. Người ấy truyền cho bạn động lực để bạn cố gắng không ngừng nghỉ mỗi ngày. khi bạn mệt mỏi, người ấy cũng sẵn sàng cho bạn mượn bờ vai để dựa dẫm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng, 12 con giáp dự báo cục diện Tương Hình cho thấy, sự nghiệp của những chú Dê khá trì trệ, tinh thần làm việc cũng không đủ nhiệt tình, làm mọi thứ một cách hời hợt và mang tâm lý bị ép phải làm.

Tâm tính nhiều ức chế kéo theo tâm trạng bất ổn, nóng lạnh vui buồn thất thường nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng phát sinh trục trặc. Gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, tần suất chia sẻ, nói chuyện giảm đi trông thấy. Người độc thân có xu hướng ngại xã giao, chỉ muốn tập trung cho công việc nên tình cảm chưa có tiến triển gì mới.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm