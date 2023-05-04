Đúng 5h05 ngày 5/5, 3 con giáp nghiêm túc có chủ kiến, dự đoán kiếm bộn tiền, sự nghiệp phát đạt, thành công nở rộ

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 14:59

Ngày mai, nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, miệt mài, những con giáp này được dự đoán sẽ có thu nhập rủng rỉnh trong vài tháng tới.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu tương đối suôn sẻ. Đây được xem là thời điểm để người tuổi này thể hiện năng lực bản thân. Con đường thăng tiến chỉ còn cách không xa, do đó bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội “hiếm có khó tìm" này.

Vận trình tình cảm không như mong đợi. Chuyện tình cảm của các cặp đôi gặp không ít ngáng trở do Ngũ hành tương xưng, đồng thời còn gánh nặng “cơm áo gạo tiền” khiến cho mối quan hệ này trở nên căng thẳng, mệt mỏi. 

Đúng 5h05 ngày 5/5, 3 con giáp nghiêm túc có chủ kiến, dự đoán kiếm bộn tiền, sự nghiệp phát đạt, thành công nở rộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần và nửa kia dễ vướng phải khúc mắc. Có lẽ hai người ai cũng giữ suy nghĩ cố hữu của mình, chẳng ai muốn thay đổi nên mới dễ hiểu lầm nhau. Thực Thần nâng đỡ, đổi lại thì đường tài lộc của bản mệnh lại khá sáng tỏ. Nếu là người làm nghề tự do, bạn nhận được khoản tiền rủng rỉnh do đối tác, khách hàng trả. Càng ngày, bạn lại càng bước gần tới mục tiêu cần chinh phục hơn.

Với những bạn còn độc thân, bạn còn giữ những suy nghĩ quá bi quan về chuyện tình cảm nên không muốn mở lòng với ai. Bạn cho rằng không ai thật lòng yêu mến mình, trao trái tim đi chỉ nhận lại những tổn thương.

Đúng 5h05 ngày 5/5, 3 con giáp nghiêm túc có chủ kiến, dự đoán kiếm bộn tiền, sự nghiệp phát đạt, thành công nở rộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tháng mới, Tương Hại cục xuất hiện khiến đường công danh sự nghiệp sẽ có nhiều cản trở. Con giáp này trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu. Trên phương diện tài lộc, con giáp này vẫn chỉ có thể dựa vào nguồn thu từ công việc chính. Bạn cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. Nhiều người có tham vọng nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến.

Tình cảm duy trì ở mức hài hòa, người độc thân vượng nhân duyên khác giới nhờ Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, đặc biệt là nam mệnh. Tuy nhiên, để tình cảm thăng hoa, bản mệnh cần phải nỗ lực và chủ động hơn rất nhiều và lưu ý không nên có suy nghĩ đứng núi này trông núi nọ.

Đúng 5h05 ngày 5/5, 3 con giáp nghiêm túc có chủ kiến, dự đoán kiếm bộn tiền, sự nghiệp phát đạt, thành công nở rộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

49 ngày tới 3 con giáp này được phúc tinh chiếu rọi, quý nhân lâm môn, tiền tài ngập két, làm bất cứ công việc gì cũng thành công

49 ngày tới 3 con giáp này được phúc tinh chiếu rọi, quý nhân lâm môn, tiền tài ngập két, làm bất cứ công việc gì cũng thành công

Lộ trình công danh của các tuổi này diễn ra khá êm đẹp, vị trí lãnh đạo sớm muộn gì cũng thuộc về các bản mệnh này mà thôi.

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