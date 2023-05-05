Điềm lành đến dồn dập, 3 con giáp rước vàng đón lộc hè 2023, thần Tài 'chống lưng' làm gì cũng phất, giàu có bất ngờ 3 tháng tới

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra ổn định. Người tuổi này có được một nguồn năng lượng và nguồn cảm hứng bất tận trong công việc nhờ tinh thần làm việc tích cực, suy nghĩ lạc quan.

Vận trình tình cảm gặp điềm cát lành. Sự nâng đỡ của Quý Nhân Tam Hợp giúp cho bạn và người ấy tìm ra được cách xử lý những vấn đề đang còn tồn đọng trước đó.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất cần hết sức cẩn thận với sự nghiệp của mình, bởi sự lơ là có thể khiến bạn mắc phải những lỗi sai đáng tiếc, phải tốn công sức khắc phục là chuyện nhỏ, bị kiểm điểm, kỷ luật mới là chuyện lớn. Người làm lãnh đạo chớ nên tin tưởng quá mức vào bản thân rồi đưa ra những quyết định chuyên quyền, độc đáo. Hãy dành thời gian lắng nghe tiếng nói của nhân viên, bản mệnh có thể rút ra được những quan điểm chính xác, công tâm hơn.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi, công việc có nhiều sự thay đổi, đối diện nhiều khó khăn và thách thức. Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà bạn không thể lường trước được. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa. Bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu, nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Dưới sự ảnh hưởng của Tiểu Hao nên tuổi Hợi còn có nguy cơ dễ mất tiền trong tháng này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Tháng này bạn chớ nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro.

Ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của Hợi. Mối quan hệ của các cặp đôi nhiều thăng trầm, không đâu vào đâu, cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều. Vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Người độc thân vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, càng chạy theo tình thì càng khó được như ý.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm