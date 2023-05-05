Từ nay đến cuối tháng 3AL, 3 con giáp giàu có đổi đời, tiền tỷ ngập kho, sự nghiệp tăng tốc, hào quang tỏa sáng RỰC RỠ

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi diễn ra ổn định. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh trong các lĩnh vực tự do thì người tuổi này cũng đều gặp được cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Vận trình tình cảm có bước tiến mới. Đôi lứa yêu nhau dần được hóa giải mọi mâu thuẫn, hiểu lầm nhờ đào hoa vượng. Thế nhưng, bạn cũng cần cân bằng tốt cảm xúc của mình để tránh làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ trong gia đình.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy tuổi Tý vướng phải rắc rối chốn công sở. Bạn cần hạn chế tranh chấp với mọi người xung quanh. Tính hiếu thắng dễ đẩy bạn vào những tình huống thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, trước khi đưa ra quyết định làm việc gì, đặc biệt là những quyết định lớn lao, bạn cũng nên lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp nhiều hơn, đừng nên khăng khăng theo ý mình, làm việc một cách mù quáng.

Thổ khắc Thủy, quan hệ tình cảm của người tuổi này cũng không được yên ấm. Có thể bạn nhận ra rằng những hi sinh của mình là uổng phí. Hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai người, xem người ấy có xứng đáng để bạn tiếp tục cố gắng không.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi hàng tháng cục diện Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh ủng hộ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mình đề ra trong công việc. Sự quyết tâm thể hiện rõ ràng trong mỗi hành động của bạn, và đó chính chìa khóa để chạm tay tới thành công. Khả năng thăng quan tiến chức trong thời điểm này là rất lớn. Đường tài lộc của con giáp này khá bình ổn. Những thành tựu trong sự nghiệp giúp tuổi Sửu có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. Buôn bán làm ăn có dấu hiệu vượng phát, có thể mạnh dạn mở rộng quy mô, phân phối thêm các tầng lớp khách hàng.

Đây là lúc mà tuổi Sửu sẽ thấy được những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Bản mệnh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi có người yêu và hiểu mình. Người độc thân cuối cùng cũng không còn cô đơn bởi đã có người ở bên bầu bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm