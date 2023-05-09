3 con giáp sinh vào tháng cát tường, lội ngược dòng ngoạn mục, giàu sang bất ngờ, cả đời ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 01:21

Tháng sinh là một bộ phận quan trọng trong tử vi. Sau đây là 3 con giáp có tháng sinh đại phú, đại quý sẽ đem đến vận may, cát tường.

Tuổi Mùi

Theo tử vi của 12 con giáp, tuổi Mùi phải đối diện với nhiều điều hung hiểm trên con đường sự nghiệp. Có thể bản mệnh sẽ bị cấp trên gây khó dễ hoặc giao cho những nhiệm vụ hóc búa, khiến mọi việc chẳng thể tiến triển như dự kiến. Hãy nhìn nhận vấn đề theo phương diện tích cực chứ đừng vội than thân trách phận. Đây có thể là cơ hội để tuổi Mùi rèn luyện sức kiên nhẫn, sự chịu đựng cũng như những tiềm năng của mình. Thực hiện nhiệm vụ thành công, bản mệnh có thể khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục.

Theo quan niệm dân gian, là ngày tam nương sát, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu có thể, bản mệnh nên lùi những công việc ấy sang thời điểm khác thích hợp hơn để gặp được nhiều may mắn.

3 con giáp sinh vào tháng cát tường, lội ngược dòng ngoạn mục, giàu sang bất ngờ, cả đời ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy vận trình công việc của tuổi Thân trầm ổn. Người tuổi này có những nhiệm vụ cần thực hiện trong ngày đầu tuần. Tuy nhiên, bạn đã khá quen thuộc với những công việc này nên mọi việc đều sẽ được giải quyết nhanh chóng. 

Vận trình tình duyên êm đẹp. Những bạn độc thân có khả năng gặp được người phù hợp khi tham gia những buổi tiệc đông người hay những khóa học phát triển kỹ năng. Bạn nên chủ động và tự tin hơn vào bản thân để thu hút sự chú ý của đối phương.

3 con giáp sinh vào tháng cát tường, lội ngược dòng ngoạn mục, giàu sang bất ngờ, cả đời ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu khó xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa trong ngày hôm nay. Dù bạn cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ thì vẫn không thiếu những kẻ xuất hiện cố tình phá bĩnh, khiến bạn ức chế, mất tập trung. Con giáp này cũng ít nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của người nhà, chính vì thế mà bạn thường cảm thấy cô đơn trên con đường thực hiện ước mơ, lý tưởng của mình. Nhiều khi, bạn phải tìm kiếm sự quan tâm từ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình.

Vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

3 con giáp sinh vào tháng cát tường, lội ngược dòng ngoạn mục, giàu sang bất ngờ, cả đời ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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