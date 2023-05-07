3 tháng cuối năm: 3 con giáp ơn trời luôn no đủ, tiền nhiều như lá mùa thu, cuộc sống viên mãn thăng hoa không ai sánh bằng

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra không đáng lo. Dường như đây chính là cơ hội thích hợp để người tuổi này có những kế hoạch được xây dựng từ trước.

Vận trình tình cảm êm ấm, tốt đẹp. Người độc thân sẽ nhận được nhiều điều cát lành khi tìm kiếm tình yêu cho mình. Song song đó, đào hoa vượng giúp cho người có đôi có mối quan hệ tình cảm khăng khít, bền chặt.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có điềm báo dễ xảy ra bất hòa với người khác, nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Tốt hơn hết bản mệnh nên nhường nhịn, giữ bình tĩnh, bớt tham gia vào chuyện bao đồng để tránh vướng vào rắc rối không đáng có. Cạnh tranh trong công việc có xu hướng tăng lên. Bạn có thể có những tính toán riêng để giữ lợi thế cho mình, tuy nhiên làm gì cũng phải kín đáo, thận trọng, tránh để người khác hiểu sai về động cơ của bạn. Rơi vào tình huống tình ngay lý gian, bạn có thể gặp nhiều bất lợi.

Kim sinh Thủy nhưng là mối quan hệ sinh xuất cho thấy tuổi này và nửa kia dễ xảy ra tranh cãi. Cái tôi của cả hai quá cao, đều muốn đối phương phải nghe theo mình chứ không muốn là bên nhún nhường. Thái độ gay gắt có thể khiến mối quan hệ xấu đi nhanh chóng.

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Tuổi Dậu

Vận trình công việc của con giáp tuổi Dậu thuận buồm xuôi gió, mọi dự định cũng như kế hoạch đề ra đều thực hiện hết sức thành công. Tài chính đề phòng mất trắng vì công việc kinh doanh bên ngoài lẫn đầu tư, tốt nhất không nên đổ quá nhiều tiền ở thời điểm này.

Các cặp vợ chồng có khoảng thời gian hẹn hò, yêu đương bình yên; người độc thân cũng tìm được cảm giác thoải mái khi ở bên một người nào đó. Tình cảm của bạn đã có những thay đổi tốt, cả hai chậm rãi tìm hiểu và thấu hiểu cảm xúc cá nhân của nhau.

Ảnh minh họa: Internet

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