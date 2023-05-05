Đúng 3 ngày tới, 3 con giáp khởi đầu thuận lợi, làm ăn phát đạt, thu nhập cao, cuộc sống tràn đầy hứng khởi suốt mùa hè

Tử vi của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra hanh thông. Người tuổi này tìm thấy được nguồn cảm hứng mới, hăng say làm việc để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu làm ăn kinh doanh nên chớp lấy thời cơ để kí kết những hợp đồng béo bở. Hãy tin tưởng vào phán đoán của mình và chớ chần chờ, do dự, kẻo cơ hội đáng quý sẽ rơi vào tay người khác đấy. Người làm công ăn lương nên dũng cảm hơn trong việc trình bày những quan điểm và ý tưởng của mình, bởi rất có thể ý tưởng của bạn chính là điều mà tập thể cần để phát triển đi lên, thoát khỏi lối mòn trước đó.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm cũng có tiến triển đáng kể khi bạn và nửa kia đang dần tháo gỡ được hiểu lầm. Hóa ra mọi chuyện không quá phức tạp như bạn tưởng, chỉ cần hai người chịu thành thật và chú ý lắng nghe nhau mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tháng mới nói rằng, chịu tác động của Xung Thái Tuế, thêm Âm Sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi. Tài vận trong tháng không được tốt do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại.

Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp lực trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm người tâm đầu ý hợp, cứ để mặc mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm