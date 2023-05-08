Cuối tháng 3 AL: 3 con giáp gặp sao quả tạ rơi vào đầu, cẩn trọng kẻo mất tiền, thị phi bủa vây, tình duyên lận đận, trắc trở

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 01:44

Cuối tháng 3 AL là thời gian có 3 con giáp này gặp phải vận xui cần hết sức thận trọng, chú ý các mối quan hệ thân thiết trước giờ.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra không có gì đáng lo. Người tuổi này không ngừng cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của mọi người khi được đồng nghiệp tiến cửa vào vị trí cao hơn.

Vận trình tình cảm nở rộ. Chuyện tình yêu giữa bạn và người ấy luôn được suôn sẻ, viên mãn do nhận được sự trợ mệnh của Tam Hợp. Người độc thân tìm được đối tượng yêu đương tâm đầu ý hợp với mình. 

Cuối tháng 3 AL: 3 con giáp gặp sao quả tạ rơi vào đầu, cẩn trọng kẻo mất tiền, thị phi bủa vây, tình duyên lận đận, trắc trở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình trong công việc, đưa ra nhiều giải pháp thích hợp để cải thiện hiệu suất hiện tại. Bạn cũng nhận được sự tin tưởng từ mọi người bởi năng lực của con giáp này đã được khẳng định từ lâu. Vận trình tài lộc cũng không có gì đáng lo lắng, tuy không đến mức vượng phát nhưng công việc tiến triển thuận lợi nên chỉ cần làm tốt thì ắt sẽ thu được tiền bạc cho mình. Các nguồn thu ổn định, về lâu về dài sẽ là chỗ dựa giúp người tuổi Tuất an tâm hơn.

Về mặt tình cảm, bạn và người ấy có lẽ cần phải cải thiện lối sống một chút. Hãy bắt đầu bằng việc thay đổi một vài thói quen để hòa hợp với nhau hơn. Điều này không chỉ có ích cho cá nhân mỗi người mà chắc chắn cũng sẽ có tác động tốt đến mối quan hệ của hai bạn.

Cuối tháng 3 AL: 3 con giáp gặp sao quả tạ rơi vào đầu, cẩn trọng kẻo mất tiền, thị phi bủa vây, tình duyên lận đận, trắc trở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi không có sự ổn định chắc chắn là bởi tính cách ngại từ chối - đây là điểm yếu lớn nhất của người tuổi này, bạn ôm đồm quá nhiều thứ mà không làm việc nào ra hồn, chỉ khiến mọi người coi thường hơn mà thôi. Tài vận tạm được, thời gian tới sẽ khởi sắc hơn, thế nhưng cũng không được chi tiêu quá mức kẻo lại rơi vào cảnh trắng tay.

Hai người chỉ có thể hiểu nhau hơn nếu như dành thời gian để sẻ chia, trò chuyện nhiều hơn. Người tuổi Hợi cần xác định rõ ràng tình bạn và tình yêu. 

Cuối tháng 3 AL: 3 con giáp gặp sao quả tạ rơi vào đầu, cẩn trọng kẻo mất tiền, thị phi bủa vây, tình duyên lận đận, trắc trở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Cuộc sống lên hương, công việc thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp này luôn tràn trề năng lượng tích cực, tiền vàng thu về chật nhà.

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