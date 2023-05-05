Số Trời đã định: 3 con giáp tài lộc tứ phương hội tụ, bội thu tiền vàng, mọi điều suôn sẻ cuối tháng 3 AL

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Bản tính cố chấp và bảo thủ không cho phép là nguyên nhân khiến cho người tuổi này không tìm thấy được cơ hội thăng tiến cho mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bước ra khỏi bóng ma quá khứ và học cách mở lòng hơn với mọi người. Bạn biết xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để tin tưởng và trao gửi tấm lòng. Nếu có người chủ động tiếp cận bạn và bạn có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương thì hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu sâu hơn nhé. Cho dù tương lai hai người không đến với nhau thì vẫn có thể trở thành bạn tốt.

Thiên Ấn chiếu mệnh, sự nghiệp của bản mệnh cũng có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Bạn tìm ra cách để gỡ rối những vấn đề còn tồn tại, nhờ vậy mà khẳng định được vị thế của mình trong tập thể, khiến nhiều người ngả mũ kính phục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang tháng, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường. Tài vận khá hanh thông. Có tài tinh cao chiếu nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra.

Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh. Nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm