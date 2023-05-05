Thời vận xoay chuyển: 3 con giáp như cá gặp nước, vận thế lên, đổi đời mạnh mẽ, gia đình sung túc, gặp nhiều may mắn trong 3 tháng tới

Công việc của tuổi Ngọ diễn ra không mấy phức tạp. Sự khéo léo và tinh ý giúp cho người tuổi này tìm thấy được nhiều cơ hội ngay trong khó khăn, thử thách.

Vận trình tình cảm dần có khoảng cách. Về bản thân mình, bạn cũng không hiểu hết trong khi bạn lại có xu hướng đòi hỏi và yêu cầu vô lý đối với chính người bạn đời của mình.

Tuổi Mùi cần hết sức cẩn thận trong việc giao tiếp. Kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng những sơ hở trong lúc bạn nói năng, hành xử để hãm hại bạn, khiến người khác có cái nhìn sai lệch về bạn. Việc làm ăn cũng cần bình tĩnh chứ chớ nên nóng vội, bởi nóng vội chỉ khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Tốt nhất, hãy nắm chắc những biến động của thị trường trước khi làm bất cứ việc gì.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì vậy, tốt nhất bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng, có như vậy thì quá trình tiến hành mới gặp nhiều may mắn.

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Tuổi Thân

Theo tử vi Tam Hợp cục hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của những chú Khỉ. Bản mệnh được tạo thêm nhiều điều kiện, nhìn ra được cơ hội thăng tiến sẽ đến nên tinh thần làm việc hăng say, đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích, tài năng và địa vị càng thêm được khẳng định. Thêm cát tinh Hữu Bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, đó có thể là từ quý nhân, bạn thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, con giáp này cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp đúng thời đúng người nên tiền tài nảy nở. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỉ lệ thành công khá cao.

Phương diện tình cảm của Thân có dấu hiệu khởi sắc. Bán Hợp cục thúc nhân duyên tìm tới, người độc thân tuy có thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng có thể khiến bạn càng thêm “đau đầu” vì lắm mối quá. Các cặp đôi đang yêu tình cảm mặn nồng, vợ chồng đón tin vui về con cái.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm