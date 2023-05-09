Trời định giữa tháng 5: 3 con giáp tìm được chân ái, quý nhân ngầm trợ lực, sự nghiệp 'nhảy vọt' phát triển mới, thu nhập tăng gấp đôi

Tuổi Mão có thể tìm ra hướng đi mới trong công việc. Những công việc tưởng chừng lối mòn cũng được giải quyết nhanh chóng và trở nên thú vị hơn nhiều. Con giáp này thổi một luồng gió mới cho tập thể của mình. Đây là thời gian thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng kinh doanh. Nếu đã xem xét kỹ càng mọi phương diện thì hãy dũng cảm làm theo kế hoạch, đừng chần chừ, do dự kẻo bỏ lỡ cơ hội đáng quý.

Tuy nhiên, tuổi Mão được nhắc nhở dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bản mệnh cũng nên chú ý đến sức khỏe . Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

Tử vi ngày mới cho thấy vận trình công việc của tuổi Thìn hanh thông. Con giáp này khá tập trung vào công việc và có thể hoàn thành trước thời hạn. Bản mệnh khá hăng hái thể hiện tài năng của mình và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cấp trên.

Vận trình tình duyên không được vui vẻ. Ngũ hành xung khắc có thể gây cho bạn và người ấy nhiều hiểu lầm, tranh cãi. Hai bạn không ai chịu nói ra những cảm xúc của mình nên khiến cho vấn đề càng trở nên khó giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Hãy nhớ luôn có lòng đề phòng mọi người xung quanh, chớ nên ngây thơ dễ dàng tin theo lời người khác, kẻo có thể bạn sẽ rơi vào cảnh trắng tay đấy.

Người làm ăn kinh doanh cần đề phòng kẻ xấu dùng lời ngon tiếng ngọt để rủ rê bạn tham gia vào những mối đầu tư lừa đảo. Có tiền trong tay, bạn nên giữ thật chắc, không nên ham những khoản tiền hứa hẹn từ trên trời rơi xuống.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm