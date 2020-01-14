3 con giáp được thần tài giá đáo, tiền ùa vào nhà, giàu sang ngút trời sau Tết Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 14/01/2020 11:52

Khổ tận cam lai, sau những cực khổ, vất vả 3 con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời, tiền ùa vào túi, cứ thế mà giàu sau Tết Canh Tý 2020.

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, năm Kỷ Hợi 2019 sóng gió, cơ cực bao nhiêu thì bước sang Canh Tý 2020 những con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, cả năm tình tiền thăng hoa.

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Bước sang năm Canh Tý 2020, đời Thân sẽ bước sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh lại có gan làm giàu nên ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp con giáp may mắn này đã gặt hái được rất nhiều thành công. Chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, càng không bám víu vào ai Thân vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình.

Bước sang năm Canh Tý 2020, đời Thân sẽ sang trang mới. Chẳng những may mắn lội ngược dòng, con giáp giàu có này còn có tài vận thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối năm Thân càng thêm phúc thêm lộc, tiền ập xuống đầu khiến ai cũng hờn.

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Tỵ ăn nên làm ra, thăng tiến nhanh chóng trên đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ tài giỏi, khôn ngoan và dám nghĩ dám làm. Thấy khó khăn không chùn bước, thấy thất bại không bỏ cuộc nên càng nỗ lực Tỵ càng ăn nên làm ra, thăng tiến nhanh chóng trên đường công danh, sự nghiệp.

Xem tử vi năm 2020 có nói, Canh Tý chính là thời hoàng kim của con giáp giàu sang này. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý phát tài chính là phúc phần trời cho Tỵ. Thế nên, Tỵ chỉ cần chí thú làm ăn, trời cao ắt có an bài.

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Làm đâu thắng đấy, đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn chính là lộc lá Dậu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó lại có trách nhiệm trong công việc nên được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên cất nhắc. Nhờ thế, đường công danh của Dậu thuận lợi hơn người, sớm vươn lên làm sếp, thu nhập đáng ngưỡng mộ ngay từ thuở độc thân.

Kỷ Hợi 2019 là năm không mấy may mắn với người tuổi Dậu. Vậy nhưng, Canh Tý 2020 chính là thiên thời địa lợi nhân hòa với Dậu. Làm đâu thắng đấy, đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn chính là lộc lá Dậu xứng đáng nhận được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

4 con giáp bất ngờ có tiền tỷ chảy vào túi, dư dả sung túc trong năm Canh Tý 2020

4 con giáp bất ngờ có tiền tỷ chảy vào túi, dư dả sung túc trong năm Canh Tý 2020

Bước chân vào năm Canh Tý 2020, những con giáp giàu có này sẽ vượng tài phát lộc, đại cát đại lợi, nếu không làm đại gia cũng có bạc tỷ trong tay.

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