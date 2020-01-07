4 con giáp bất ngờ có tiền tỷ chảy vào túi, dư dả sung túc trong năm Canh Tý 2020

Tâm linh - Tử vi 07/01/2020 07:43

Bước chân vào năm Canh Tý 2020, những con giáp giàu có này sẽ vượng tài phát lộc, đại cát đại lợi, nếu không làm đại gia cũng có bạc tỷ trong tay.

Phú quý an nhàn, tiền chất chật két, vàng rải khắp sân, cứ thế mà giàu chính là phúc lộc trời cho 4 con giáp giàu có này trong năm Canh Tý 2020.

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Canh Tý 2020 sẽ là thời hoàng kim để Tỵ đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, bản lĩnh và cá tính nên người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều có tài vận viên mãn. Nếu năm Kỷ Hợi 2019 giúp Tỵ khẳng định được vị thế chốn công sở thì Canh Tý 2020 sẽ là thời hoàng kim để Tỵ đổi đời.

May mắn gõ cửa giúp Tỵ ăn nên làm ra, thành công mỹ mãn. Đặc biệt, trong tháng đầu tiên của năm Canh Tý con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, có được khoản tiền cực lớn từ trên trời rơi xuống. Từ đây đến cuối năm Tỵ chỉ việc rung đùi hốt bạc.

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Canh Tý 2020, con giáp giàu sang này sẽ có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sống chân thành, thiện lương lại dĩ hòa vi quý nên Hợi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là những quý nhân sẵn lòng nâng đỡ Hợi những khi gặp phải khốn khó cơ cực.

Canh Tý 2020, con giáp giàu sang này sẽ có cơ hội kiếm tiền cực đỉnh. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đại cát đại lợi chính là phúc phần trời cho Hợi.

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Mùi sẽ kiếm được bộn tiền, phất lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi con giáp có nói, Mùi hiền lành, nhân hậu và khôn ngoan nên được trời thương, bề trên nâng đỡ. Trong năm mới này, dù làm công hay làm chủ Mùi cũng sẽ kiếm được bộn tiền, phất lên nhanh như diều gặp gió.

Đặc biệt, sau Tết Nguyên Đán Canh Tý nhờ có sao Hoa Ất chiếu mệnh, con giáp giàu sang này sẽ có tài vận vượng phát, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa.

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Sửu làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, thành công ngoài sức tưởng tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chăm chỉ lại cầu tiến nên người tuổi Sửu liên tục đón vận may vào nhà, bề trên hết lòng thương yêu. Năm Canh Tý 2020, Sửu làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, thành công ngoài sức tưởng tượng.

Thay vì sợ trước lo sau, Sửu hãy cứ dũng cảm dấn thân, tiến về phía trước thì may mắn sẽ mỉm cười, giúp bạn có tiền tài viên mãn, phú quý đủ đầy.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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