3 con giáp hỷ sự ập vào nhà, tiền ùa vào túi trong tháng 12 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 03/01/2020 15:37

Trong tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi, 3 con giáp giàu có này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, tiền nhiều vô kể, đếm sái tay cũng chẳng hết.

Số trời đã định, 3 con giáp giàu có này sẽ có cơ may đổi đời, làm ăn vượng phát, của nả chất đống trong tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi.

con giap giau co 1
Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi con giáp có nói, Thân là người có gan làm giàu, dám liều lĩnh để thử sức mình. Nhờ thế, ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp con giáp may mắn này đã ăn nên làm ra, thành công vang dội.

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Thân, đặc biệt là tài lộc, sự nghiệp. Vậy nhưng, phải chờ đến tháng chạp thì con giáp này mới đổi đời chóng mặt, tiền ùa vào nhà ào ào. Lương thưởng cực khủng, ăn Tết thả ga chính là phúc phần Thân xứng đáng nhận được.

con giap giau co 2
Nhờ được cát tinh chiếu mệnh Hợi may mắn đến mức quơ tay là có tiền, làm một hưởng mười, làm đâu lãi đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, sống hiền lành, tử tế nên Hợi được quý nhân tương trợ, bề trên nuông chiều, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần. Những tháng đầu năm khá chật vật nhưng chỉ cần bước vào tháng 12 âm lịch con giáp giàu sang này sẽ chuyển mình bất ngờ, giàu sau một đêm.

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh Hợi còn may mắn đến mức quơ tay là có tiền, làm một hưởng mười, làm đâu lãi đấy. Càng về cuối năm Hợi càng phát tài cực to, ai thấy cũng hờn.

con giap giau co 3
Khổ tận cam lai, tháng chạp năm Kỷ Hợi con giáp may mắn này sẽ phúc lớn mệnh dày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp sống tình cảm, thấu tình đạt lý lại vô cùng nhân từ nên Mão tích được rất nhiều công đức. Họ dám nghĩ dám làm, dám dân thân và không ngừng cống hiến nên thăng chức tăng lương, tiền chất chật két là chuyện hiển nhiên.

Khổ tận cam lai, tháng chạp năm Kỷ Hợi con giáp may mắn này sẽ phúc lớn mệnh dày, có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ trong chớp mắt. Vậy nên, dù hiện tại có xui xẻo thế nào Mão cũng đừng nản lòng bởi phú quý đang chờ bạn phía trước.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Canh Tý 2020: 3 con giáp bị vận đen đeo bám, cẩn thận kẻo bị tiểu nhân hãm hại, tiền tài tiêu tán

Canh Tý 2020: 3 con giáp bị vận đen đeo bám, cẩn thận kẻo bị tiểu nhân hãm hại, tiền tài tiêu tán

Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 3 con giáp xui xẻo này bạn sẽ phải đối diện với nhiều tai ương, tiền của đội nón ra đi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp giàu sang tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 55 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn