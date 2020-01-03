Canh Tý 2020: 3 con giáp bị vận đen đeo bám, cẩn thận kẻo bị tiểu nhân hãm hại, tiền tài tiêu tán

Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc 3 con giáp xui xẻo này bạn sẽ phải đối diện với nhiều tai ương, tiền của đội nón ra đi.

Bị sao xấu chiếu mệnh nên những con giáp xui xẻo này sẽ có năm Canh Tý 2020 lao đao đủ đường, sự nghiệp xuống dốc không phanh, lâm vào cảnh trắng tay. Thân đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai kẻo rước họa vào người, thị phi bủa vây - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Là con giáp thông minh, nhanh nhẹn lại khá khéo léo trong giao tiếp nên người tuổi Thân được cấp trên cất nhắc, thăng tiến nhanh đến chóng mặt. Thế nhưng, Kỷ Hợi 2019 Thân may mắn bao nhiêu thì sang tử vi năm 2020 con giáp này càng xui xẻo bấy nhiêu.

Bị vận đen đeo bám, Thân sẽ lâm vào cảnh “tình ngay lý gian”, dẫu ngay thẳng cũng không thể biện bạch nửa lời. Thế nên, trong năm mới này Thân đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai kẻo rước họa vào người, thị phi bủa vây. Bước sang năm Canh Tý 2020 Sửu sẽ phải đối diện với khá nhiều gian nan - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Nổi tiếng là người hiền lành, chịu thương chịu khó và sẵn lòng đỡ đần người khác nên Sửu được trời thương, ban phúc ban lộc. Nhờ thế, dẫu không được sinh ra trong gia đình giàu có Sửu vẫn có của ăn của để, tiền tài viên mãn.

Thế nhưng, bước sang năm Canh Tý 2020 Sửu sẽ phải đối diện với khá nhiều gian nan. Chẳng những bị lừa gạt, lợi dụng uy tín để trục lợi Sửu còn phải cẩn trọng trong giao tiếp hằng ngày kẻo bị kẻ xấu “thọc gậy bánh xe”, họa ập xuống đầu. Bước vào năm Canh Tý 2020 Mão sẽ phải khốn đốn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Dĩ hòa vi quý, kiệm lời và ôn hòa là thế nên người tuổi Mão được nhiều người yêu mến, ra sức đỡ đần trong công việc, cuộc sống. Thế nhưng, nếu năm tam hợp Kỷ Hợi giúp Mão trở thành con giáp may mắn bậc nhất thì Canh Tý 2020 sẽ khiến họ phải khốn đốn. Mão đừng đầu tư quá nhiều tiền khi chưa hiểu tường tận về mặt hàng mình muốn kinh doanh, cũng đừng rót vốn chỉ vì mối quan hệ thân thiết kẻo tiền tài tiêu tán. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tham khảo cho quý độc giả.

Tử vi năm Canh Tý 2020: 4 con giáp vận đỏ nhất năm, tiền ùa vào nhà, phát tài cực to Sách tử vi năm 2020 có nói, nếu thuộc top con giáp đại cát đại lợi này bạn sẽ ngập trong biển tiền, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

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