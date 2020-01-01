Bước vào tháng 1, top con giáp này sẽ có tiền nhiều không đếm xuể, Tết Canh Tý tài lộc bủa vây

Tâm linh - Tử vi 01/01/2020 11:17

Chỉ cần bước chân vào tháng 1/2020 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, được thần tài và quý nhân chiếu cố, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

Số trời đã định, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ có năm 2020 ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ.

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Mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng chỉ là chuyện nhỏ với Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dù 2019 là năm may mắn của người tuổi Dần nhưng trong năm này họ đã phải nếm chịu không ít thị phi, khổ cực do tiểu nhân hãm hại. Thế nên, phải chờ đến năm 2020 con giáp giàu có này mới phúc lộc an khang, làm đâu thắng đó.

Ngay từ tháng 1/2020 con giáp may mắn này đã có tài vận thăng hoa, tiền ập vào nhà. Càng về cuối năm họ càng ăn nên làm ra, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng chỉ là chuyện nhỏ với Dần.

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Tuất làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời, cơ hội thăng chức tăng lương ập đến tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp nhân từ, độ lượng và có trách nhiệm. Một khi đã nhận lấy việc gì đấy Tuất sẽ dốc toàn lực để có được hiệu quả cao nhất. Nhờ thế, họ có uy tín trong công việc, được cấp trên cất nhắc, đối tác xem trọng.

Sách tử vi năm 2020 có nói, ngay từ tháng đầu tiên của năm Tuất đã đạp trúng hũ vàng. Làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời, cơ hội thăng chức tăng lương ập đến tận cửa. Nhờ thế, dù năm cũ cơ cực bao nhiêu thì sang năm mới con giáp giàu sang này cũng có của ăn của để.

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Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ, làm thuê hay làm chủ cũng phúc lộc an khang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sống thực tế, có tham vọng và chẳng sợ khốn khó nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Tỵ đã gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ. Hơn cả, con giáp này còn có tài dùng người, quản lý nhân sự khôn ngoan nên con đường công danh rộng mở, tương lai xán lạn.

Canh Tý 2020 này, Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ, làm thuê hay làm chủ cũng phúc lộc an khang, buôn may bán đắt, cứ thế mà giàu khiến ai cũng hờn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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