Vụ cả gia đình ăn phải nấm độc ở Tây Ninh: Cha và mẹ đã tử vong, con gái 17 tuổi may mắn có tiến triển tốt hơn

Sức khỏe 12/06/2023 16:13

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), thêm một bệnh nhân tử vong là người vợ trong vụ cả nhà nhập viện sau bữa ăn có món nấm xào mướp.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 12/6, thêm một bệnh nhân tử vong là người vợ trong vụ cả nhà nhập viện sau bữa ăn có món nấm xào mướp.  

Thời điểm được chuyển từ Tây Ninh đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bệnh nhân này đã ở trong tình trạng nguy kịch, rối loạn chức năng gan, diễn tiến xấu. Các bác sĩ tiến hành điều trị tích cực với lọc máu nhưng tiên lượng khó qua khỏi. 

Vụ cả gia đình ăn phải nấm độc ở Tây Ninh: Cha và mẹ đã tử vong, con gái 17 tuổi may mắn có tiến triển tốt hơn - Ảnh 1
Bệnh nhân trong vụ cả nhà nhập viện sau bữa ăn có nấm xào mướp - Ảnh: VietNamNet 

Sau 3 ngày điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, chị được gia đình xin đưa về và mất tại nhà.

Trước đó, ngày 6/6, chồng của bệnh nhân cũng nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, đặt nội khí quản nhưng tử vong tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Trường hợp nghi bị ngộ độc nấm còn lại là người con gái 17 tuổi. Em được điều trị cùng mẹ tại Khoa Bệnh nhiệt đới trong tình trạng suy gan gấp, men gan tăng cao, rối loạn đông máu. Bệnh nhân có tiến triển tốt hơn và đã về nhà lo hậu sự cho mẹ. 

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân, có rất nhiều loại nấm độc, mỗi loại có độc tố khác nhau, có sự ảnh hưởng đến các hệ cơ quan khác nhau. Ví dụ như người bệnh có thể bị ảo giác, rối loạn tri giác, các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, suy thận, rối loạn chức năng gan…

Theo đó, bác sĩ Ngân khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi ăn nấm mọc hoang vì nguy cơ nhầm lẫn dẫn đến ngộ độc.

Vụ cả gia đình ăn phải nấm độc ở Tây Ninh: Cha và mẹ đã tử vong, con gái 17 tuổi may mắn có tiến triển tốt hơn - Ảnh 2
TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân kiểm tra sức khỏe bệnh nhân ngộ độc nấm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

"Tình trạng nhiễm độc sau khi ăn nấm có thể thay đổi, có thể là khởi phát rất là nhanh, trong vòng vài tiếng đầu nhưng cũng có những trường hợp từ sau 8 - 12 tiếng. Nhiều khi chỉ là những triệu chứng về đường tiêu hóa nên người dân có thể chủ quan, đa phần cho tới thời điểm hiện tại thì việc xác định được độc tố của ngộ độc nấm còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy chủ yếu là điều trị hỗ trợ", bác sĩ Thủy Ngân cho hay với báo Sức khỏe và Đời sống.   

Cũng trong nguồn tin này, trước đó, ngày 3/6, ông C.H.H. (44 tuổi) vào rừng hái nấm (giống với nấm trứng gà, trứng ngỗng) về chế biến ăn. Sau khi ăn, 3 người gồm anh C.H.H., chị K.T.H.T. (là vợ, 44 tuổi) và cháu C.T.N.Q.  (con gái, 17 tuổi) bị tiêu chảy. Nghĩ cả nhà bị rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự mua thuốc cho mọi người uống. 12 tiếng đồng hồ sau, cả gia đình tiếp tục có triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi phân lỏng nhiều, mức độ ngày càng nặng, nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

 

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