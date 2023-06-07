Cả nhà nhập viện cấp cứu vì ăn phải nấm độc, có 1 người đã tử vong

Sức khỏe 07/06/2023 18:37

Sau khi ăn nấm rừng, một gia đình ở Tây Ninh có dấu hiệu bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, một người đã tử vong.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh hôm nay (7/6) vừa tiếp nhận và tiến hành cấp cứu cho 3 bệnh nhân là thành viên trong một gia đình có dấu hiệu nghi ngộ độc nấm rừng. Sau khi tiến hành cấp cứu, các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), trong đó một người đã tử vong.

Theo thông tin bệnh nhân cung cấp, vào ngày 4/6, ông C.H.H (sinh năm 1980, ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) vào rừng hái nấm có hình dạng như nấm trứng gà, trứng ngỗng về chế biến cho gia đình gồm vợ và con gái 17 tuổi ăn.

Cả nhà nhập viện cấp cứu vì ăn phải nấm độc, có 1 người đã tử vong - Ảnh 1
Nấm mà gia đình đã ăn - Ảnh: VietNamNet 

Sau khi ăn, cả ba người có triệu chứng đau bụng, ói, tiêu chảy nhiều lần. Ông H. đã tự mua thuốc không rõ loại về uống nhưng không khỏi. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, ba người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để cấp cứu trong tình trạng mệt, nôn ói, khó thở.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nấm không rõ loại. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí thải độc, điều trị triệu chứng, nâng đỡ cơ thể. 

Mặc dù được điều trị tích cực nhưng tình trạng các bệnh nhân diễn biến xấu, sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên, do ngộ độc nặng nên ông H đã tử vong, vợ và con gái đang được theo dõi tại bệnh viện.

Cả nhà nhập viện cấp cứu vì ăn phải nấm độc, có 1 người đã tử vong - Ảnh 2
Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó vào ngày 17/2/2023 cũng xảy ra trường hợp ngộ độc nấm. Theo Báo Dân Việt đưa tin, các anh em họ trong cùng gia đình, có địa chỉ thường trú tại xã Mai Hịch, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đi vào rừng kiểm tra đàn bò của gia đình, nhìn thấy nấm đẹp, ngon nên hái về nấu canh cho cả gia đình gồm 8 người cùng ăn vào lúc 11h trưa ngày 18/2. 

Sau ăn khoảng 12 tiếng, 6 người xuất hiện dấu hiệu nôn, đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy nhiều lần, liên tục như nước. 

Gia đình đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Mai Châu, Hòa Bình sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. 4 người tình trạng ngộ độc nhẹ hơn, đã được điều trị tại tuyến trước. Còn 2 trường hợp nặng hơn nên được chuyển đến Trung tâm Chống độc.

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