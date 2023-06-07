Tin vào thực dưỡng, một phụ nữ để phát triển khối u môi khổng lồ

Kết quả phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u vùng môi dưới kích thước lớn 15x20 cm, xâm lấn xương hàm dưới, sàn miệng, lưỡi; di căn nhiều hạch cổ hai bên kích thước 2-3 cm. Bà Y. được chỉ định nhập viện với chẩn đoán ung thư môi dưới.

Theo thông tin Zing News, bệnh nhân T.T.Y. (64 tuổi, Thanh Hóa) đến khám tại Bệnh viện K (Hà Nội) khi tổn thương lớn toàn bộ vùng môi, miệng đã trở nên sần sùi, chảy máu, mủ rỉ rả, hình thái gây mất thẩm mỹ.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho hay có khối u xuất hiện và phát triển khoảng 3 năm nay. Tuy nhiên, thay vì đến khám tại bệnh viện, bà Y. lại nghe theo hướng dẫn của một số người sống thực dưỡng để ngăn chặn sự phát triển khối u.

Coi thực dưỡng là phương pháp chữa ung thư, có ngày mất mạng

Khi vào viện, bà Y. có thể trạng suy kiệt, đái tháo đường mức độ nặng, đường huyết rất cao, nguy cơ hôn mê. Bên cạnh đó, do khối u xuất hiện ở vị trí vùng môi, xâm lấn rộng xung quanh, diện cắt bỏ lớn vì vậy bác sĩ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trước ca mổ.

Báo Giao Thông dẫn thông tin từ TS.BS. Ngô Xuân Quý: “Chúng tôi quyết định sẽ phẫu thuật loại bỏ toàn bộ khối u và khối hạch di căn vùng cổ. Sau mổ, bệnh nhân sức khỏe ổn định bình thường, có thể ăn uống, nói chuyện sau ít ngày. Bà Y. sẽ tiếp tục được theo dõi, điều trị và mổ tạo hình về sau”.

Chia sẻ về trường hợp của bà Y., BS. Quý cho biết: “Chúng tôi cho rằng đây là điều đáng tiếc bởi nếu như bà Y. không theo chế độ thực dưỡng mà đi khám sớm hơn thì việc điều trị sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bệnh nhân cũng không phải trải qua một thời gian dài sống trong tự ti, mặc cảm. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân".

Khối u dưới cằm bệnh nhân Y. phát triển với kích thước lớn trong 3 năm bà theo đuổi chế độ thực dưỡng. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân bị u môi khổng lồ sau phẫu thuật (ảnh nhỏ - khối u trước khi cắt) - Ảnh: BVCC

Theo BS. Quý, chế độ ăn thực dưỡng là một chế độ ăn được nhiều người áp dụng trong những năm gần đây với quan niệm đây cũng là phương pháp điều trị ung thư.

Thực tế, đến hiện tại không có cơ sở khoa học, nghiên cứu nào chứng minh và công nhận thực dưỡng là một phương pháp điều trị ung thư. Cũng không có nghiên cứu chính thức nào cho thấy chế độ thực dưỡng hữu ích đối với người bệnh. Việc nhiều người bệnh giữ niềm tin vào quan điểm này là sai lầm, không mang tính khoa học.

"Hiện tại với các phác đồ đa mô thức được áp dụng hiệu quả như phẫu thuật, hóa xạ trị, điều trị miễn dịch, điều trị đích... người bệnh ngay khi thấy có dấu hiệu bất thường của cơ thể nên tới thăm khám chuyên khoa. Đừng cả tin vào lời truyền miệng để rồi "tiền mất, tật mang" như trường hợp đáng tiếc trên", BS. Quý khuyến cáo.