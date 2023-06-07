Dùng thuốc không rõ nguồn gốc để chữa đau xương khớp, người phụ nữ nhập viện cấp cứu

Bà Đ. có tiền sử đau xương khớp nhiều năm, dùng nhiều loại thuốc tê giảm đau không rõ nguồn gốc. Cách ngày nhập viện khoảng 3 ngày, người bệnh thấy mệt mỏi nhiều, buồn nôn, khó thở, ho khạc đờm nhiều, nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 7/6, bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa cấp cứu cho bà N.T.Đ (64 tuổi, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) bị suy tuyến thượng thận do thuốc, rối loạn điện giải, viêm phổi, đái tháo đường type 2.

Qua thăm khám lâm sàng, tổng hợp các kết quả xét nghiệm, cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán: Suy tuyến thượng thận do thuốc, rối loạn điện giải, viêm phổi, đái tháo đường type 2.

Bà Đ. được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, đau mỏi xương khớp, yếu mỏi cơ, khó thở sau những cơn ho. Bà Đ. xuất hiện hội chứng Cushing với các dấu hiệu như béo vùng trung tâm, mặt to tròn, rậm lông vùng ria mép, da mỏng có nhiều đám xuất huyết, hội chứng nhiễm trùng rõ.

Bà được điều trị bệnh suy tuyến thượng thận bằng thuốc Glucocorticoid theo phác đồ của Bộ Y tế, điều chỉnh đường máu bằng Insulin và điều trị các bệnh kèm theo theo phác đồ.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng người bệnh tiến triển tốt, đỡ mệt mỏi, đỡ ho, không buồn nôn, không khó thở, kiểm soát được đường huyết. Người bệnh ra viện, tiếp tục dùng thuốc theo đơn và khám hàng tháng theo hẹn.

Một số loại thuốc gây nên suy tuyến thượng thận - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, theo các bác sĩ, suy tuyến thượng thận do thuốc là bệnh thường gặp nhất trong lâm sàng và có biến chứng nặng nề như suy tuyến thượng thận cấp, suy kiệt rối loạn điện giải nặng, nhiễm trùng cơ hội. Đây là hậu quả của tình trạng lạm dụng thuốc corticoid kéo dài không có kiểm soát. Thường gặp trong các bệnh lý xương khớp, bệnh về máu, hen phế quản... đặc biệt, trong thời gian gần đây, một số bệnh nhân sử dụng các thuốc đông y không rõ nguồn gốc, thuốc giảm đau, chống dị ứng nhưng lạm dụng liều lượng.

Các biểu hiện lâm sàng tới khi có các triệu chứng rõ ràng, tùy thuộc vào căn nguyên, thời gian dùng thuốc và cường độ sản xuất quá mức glucocorticoid. Người bệnh có các triệu chứng: Khó chịu, yếu mệt, đau cơ, sút cân, chóng mặt, buồn nôn, ói mửa, trầm cảm, béo phì vùng trung tâm tăng dần bao gồm mặt, cổ, bụng, ngực, mặt tròn đỏ, rối loạn chức năng tuyến sinh dục, teo da và bầm tím ngoài da, kinh nguyệt không đều, tăng huyết áp, rậm lông và trứng cá, thiểu xương, loãng xương, gãy xương…

Khi có các dấu hiệu mắc suy tuyến thượng thận, người bệnh cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa Nội tiết để khám và chẩn đoán, điều trị, tránh suy tuyến thượng thận cấp gây nguy hiểm cho tính mạng.