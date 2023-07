Xương kêu răng rắc: Thủ phạm tiềm ẩn hủy hoại xương khớp mà bạn có thể không ngờ tới

Tiến sĩ Raghu Nagaraj, Giám đốc - Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình & thay thế khớp, Bệnh viện Fortis, Đường Cunningham, Bangalore cho biết: "Điều này thường là do một tình trạng gọi là nhuyễn xương bánh chè (xương chỏm đầu gối). Nó có nghĩa là lớp sụn trơn nhẵn ở đầu gối đã trở nên thô ráp. Đó là do nhiều nguyên nhân như căng cơ, yếu cơ và đặc biệt là cơ tứ đầu đùi và gân kheo khiến vị trí xương bánh chè bị nghiêng, từ đó làm tăng lực ma sát giữa xương đùi và xương bánh chè."

Tình trạng này đã trở nên phổ biến hơn do thiếu các hoạt động thể chất ở những người trẻ tuổi do điều kiện làm việc ở nhà liên quan đến việc ngồi trong thời gian dài và cũng do các hoạt động thể chất quá sức mà không có sự khởi động và kéo dài thích hợp trong trường hợp những người đam mê thể dục. Nó có thể được ngăn ngừa chủ yếu bằng cách tập thể dục thường xuyên cho khớp gối, chủ yếu bao gồm các bài tập kéo dài, tăng cường và điều hòa cơ tứ đầu, gân kheo và cơ mông.

"Các vấn đề về đầu gối cũng có thể gặp ở những người trẻ tuổi khi họ đột nhiên bắt đầu tập luyện và cơ bắp của họ chưa sẵn sàng do thiếu linh hoạt. Đầu gối là bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể khi toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn lên chúng. Do đó, bất kỳ loại hoạt động gắng sức nào cũng dẫn đến đau đầu gối và khớp," Tiến sĩ Narayan Hulse, Giám đốc - Khoa Chỉnh hình, Phẫu thuật Xương & Khớp, Bệnh viện Fortis, Đường Bannerghatta cho biết

Gãy xương trước đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng không?

Nó cũng có thể là kết quả của gãy xương. Chấn thương cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Nó có nhiều cấp độ khác nhau tùy thuộc vào mức độ tổn thương của sụn. Các nguyên nhân khác gây đau đầu gối là do rách sụn chêm (giảm xóc) ở đầu gối, thường xảy ra do bất kỳ chấn thương xoắn nào trên đầu gối, đặc biệt là khi thực hiện các hoạt động thể chất như thể thao hoặc chạy.

Tại sao khớp bị đau khi leo cầu thang?

Tiến sĩ Hulse giải thích: "Một nhóm bệnh có thể gây đau đầu gối đặc biệt khi leo lên xuống cầu thang. Trong quá trình đi lại bình thường của chúng ta, trọng lượng cơ thể chủ yếu do xương đùi và xương chân chịu. Tuy nhiên, khi leo cầu thang, trọng lượng cơ thể phải chịu bởi khớp gối gập với một góc thay đổi liên tục. Điều này giống như một cơ chế đòn bẩy, và do đó lực tác dụng lên phía trước khớp gối có thể gấp 2 đến 3 lần trọng lượng cơ thể. Đó là khi xương bánh chè chịu áp lực rất lớn. Do đó, bất kỳ tình trạng nào ảnh hưởng đến xương bánh chè đều có thể gây đau khi đi cầu thang."

"Các cơ xung quanh đầu gối sẽ bị co thắt do cơ đùi trong yếu, chúng sẽ kéo xương bánh chè sang một bên. Cơ chế bảo vệ đầu gối này không cho phép chúng linh hoạt khiến đầu gối và các khớp bị đau khi hoạt động đột ngột. Hơn nữa, rất ít người nghe thấy tiếng răng rắc khi cử động đầu gối đột ngột và gặp khó khăn khi ngồi và đứng dậy. Không ai sẽ tập trung vào đùi trong khi tập thể dục", tiến sĩ Hulse nói.

Điều trị đau khớp

Các tình trạng phổ biến ảnh hưởng được gọi là nhuyễn sụn, hoặc suy yếu sụn do thoái hóa, chấn thương hoặc chấn thương thể thao. Trong những điều kiện này, sụn, một chất giống như đệm, bị bào mòn khỏi xương một cách cục bộ và bắt đầu cọ xát vào xương đùi. Điều này có thể được chẩn đoán bằng khám lâm sàng.

Một số bệnh nhân có thể yêu cầu chụp X-quang hoặc chụp cộng hưởng từ nhưng phần lớn được điều trị bằng thuốc và các bài tập đơn giản. Nếu cơn đau nghiêm trọng, bạn có thể yêu cầu phẫu thuật lỗ khóa, thủ thuật ghép sụn hoặc thay thế một phần đầu gối, rất hiếm khi xảy ra.

Tiến sĩ Ratnakar Rao, Chuyên gia tư vấn về Thay thế khớp và Bác sĩ phẫu thuật nội soi khớp, Bệnh viện CARE, Thành phố HITEC, Hyderabad khuyên: "Những người thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề như vậy không nên ngừng tập luyện hoàn toàn. Thay vào đó, họ nên bắt đầu khởi động từ từ và chuyển sang các hoạt động thể chất khác. Việc dành đủ thời gian cho cơ bắp phát triển trí nhớ cơ bắp cũng rất quan trọng. Điều này làm cho các cơ được chuẩn bị cho các hoạt động thể chất trong tương lai. Sau khi tập thể dục hoặc tập thể dục, hạ nhiệt và duỗi ra cũng rất quan trọng vì các cơ đang co thắt và nó sẽ thả lỏng nhẹ nhàng. Điều này cũng sẽ giúp họ chuẩn bị cho các hoạt động của ngày hôm sau. Những người có tiền sử bệnh lý như rách dây chằng hoặc chấn thương khớp gối nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi bắt đầu các bài tập hoặc hoạt động thể chất."

Theo Times of India