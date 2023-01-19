Gặp những dấu hiệu này khi ngủ là lời cảnh báo của chứng mất trí nhớ, đi khám sớm kẻo 'họa rước vào thân'

Sức khỏe 19/01/2023 06:00

Một nhóm các triệu chứng liên quan đến sự suy giảm dai dẳng chức năng nhận thức được gọi là chứng mất trí nhớ.

Gặp những dấu hiệu này khi ngủ là lời cảnh báo của chứng mất trí nhớ, đi khám sớm kẻo 'họa rước vào thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Căn bệnh suy nhược này có nhiều dạng khác nhau, trong đó chứng mất trí nhớ thể Lewy xếp thứ hai sau bệnh Alzheimer về mức độ phổ biến. Nó được gây ra bởi sự tích tụ của các thể Lewy, hoặc các chất lắng đọng protein, trong các tế bào thần kinh của các phần não chịu trách nhiệm về suy nghĩ, trí nhớ và chuyển động.

Triệu chứng giấc ngủ liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ

Gặp những dấu hiệu này khi ngủ là lời cảnh báo của chứng mất trí nhớ, đi khám sớm kẻo 'họa rước vào thân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người thỉnh thoảng đều gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ, cho dù đó là vì họ không thể ngủ được hay vì họ thức dậy vào giữa đêm vì một cơn ác mộng.

Mặt khác, nếu đối tác hoặc bạn cùng phòng của bạn thường xuyên phàn nàn rằng bạn đá hoặc la hét khi ngủ say, đó có thể là dấu hiệu của chứng mất trí nhớ.

Tại sao đá và la hét xảy ra trong khi ngủ?

Những người mắc chứng mất trí nhớ có thể gặp khó khăn trong việc giải thích những cảm xúc hoặc trải nghiệm phức tạp từ các sự kiện trước đó do mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức liên quan đến sự tiến triển của bệnh.

Do thực tế là những ký ức này trở nên hữu hình hơn trong các giai đoạn của giấc ngủ như giấc ngủ REM, khi giấc mơ xảy ra thường xuyên nhất, những người này có thể cố gắng giao tiếp bằng thể chất hơn là bằng lời nói.

​Điều gì xảy ra trong giấc ngủ REM?

Gặp những dấu hiệu này khi ngủ là lời cảnh báo của chứng mất trí nhớ, đi khám sớm kẻo 'họa rước vào thân' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giấc ngủ REM, một trong năm giai đoạn của giấc ngủ, thường bắt đầu 90 phút sau khi bạn chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ không sâu khi bạn bước vào giấc ngủ REM vì hoạt động của não lại tăng lên trong giai đoạn này. Các mức độ hoạt động tương tự như khi bạn thức. Do đó, giấc ngủ REM là khi những giấc mơ phiêu lưu sống động, hoặc thậm chí kỳ lạ xảy ra.

Mối liên hệ giữa giấc ngủ và chứng mất trí nhớ

Ngay cả khi nhiều người lớn tuổi khó ngủ, những người mắc chứng mất trí nhớ thường xuyên phải vật lộn nhiều hơn. Có tới 25% người trưởng thành mắc chứng mất trí nhẹ đến trung bình và 50% người mắc chứng mất trí nặng có thể bị gián đoạn giấc ngủ. Khi chứng sa sút trí tuệ trở nên tồi tệ hơn, tình trạng khó ngủ cũng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn.

Gặp những dấu hiệu này khi ngủ là lời cảnh báo của chứng mất trí nhớ, đi khám sớm kẻo 'họa rước vào thân' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phòng khám Mayo tuyên bố rằng chứng mất trí nhớ thể Lewy có thể gây ra chứng rối loạn hành vi khi ngủ chuyển động mắt nhanh (REM), khiến bạn bắt đầu thực hiện những giấc mơ sống động, thường xuyên khó chịu bằng giọng nói và thể chất. Mọi người có thể hành động tương tự khi mơ, chẳng hạn như nói to trên giường hoặc di chuyển như thể họ đang làm điều gì đó liên quan đến giấc mơ mà họ đang có. Do đó, thói quen ngủ này có liên quan đến khả năng mắc bệnh mất trí nhớ.

Theo Times of India

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