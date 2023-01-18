Nghiên cứu cho biết đi ngủ sớm hoặc muộn có nhiều khả năng làm gián đoạn đồng hồ sinh học

Giấc ngủ là một quá trình sinh học phức tạp giúp cơ thể được nghỉ ngơi và khỏe mạnh. Nó làm cho cơ thể tràn đầy năng lượng, giúp tim và hệ thống mạch máu được nghỉ ngơi, tăng khối lượng cơ, sửa chữa tế bào và cũng cải thiện khả năng miễn dịch.

Nghiên cứu đoàn hệ đã phát hiện ra khả năng có mối quan hệ giữa thời điểm bắt đầu giấc ngủ và nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, đặc biệt là đối với phụ nữ. Hơn 55% số người tham gia nghiên cứu là phụ nữ.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu - Digital Health vào tháng 11 năm 2021 đã đề xuất mối liên hệ giữa thời điểm bắt đầu đi ngủ và tỷ lệ mắc bệnh tim mạch.

Nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 25% khi bắt đầu ngủ vào lúc nửa đêm hoặc muộn hơn

Tổng cộng có 88.026 cá nhân ở Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh đã được nghiên cứu. Những người tham gia được nghiên cứu từ năm 2006 đến 2010. Độ tuổi trung bình của những người tham gia là 61 tuổi.

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Những người tham gia theo dõi một chẩn đoán mới về bệnh tim mạch, được định nghĩa là đau tim, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ mãn tính, đột quỵ và cơn thiếu máu não thoáng qua.

Trong thời gian theo dõi 5,7 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch cao nhất ở những người ngủ lúc nửa đêm hoặc muộn hơn. Ngủ trong thời gian này làm tăng nguy cơ lên ​​tới 25%.

Tỷ lệ mắc bệnh tim thấp nhất khi thời gian ngủ từ 10-11h đêm

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Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc bệnh tim thấp nhất ở những người ngủ trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 11 giờ tối.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi ngủ trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến nửa đêm làm tăng nguy cơ mắc bệnh lên 12%, nó cũng làm tăng nguy cơ lên ​​24% khi thời gian ngủ trước 10 giờ tối.

Tổng cộng có 3.172 người tham gia đã phát triển các vấn đề liên quan đến tim trong quá trình nghiên cứu.

​Vì sao ngủ sau nửa đêm có hại cho sức khỏe?

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Tiến sĩ David Plans của Đại học Exeter, Vương quốc Anh, đồng thời là tác giả nghiên cứu đã giải thích tại sao ngủ sau nửa đêm lại gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe tim mạch.

"Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng thời điểm tối ưu để đi ngủ là vào một thời điểm cụ thể trong chu kỳ 24 giờ của cơ thể và những sai lệch có thể gây bất lợi cho sức khỏe. Thời điểm rủi ro nhất là sau nửa đêm, có khả năng là vì nó có thể làm giảm khả năng nhìn thấy ánh bình minh, thiết lập lại đồng hồ cơ thể," Tiến sĩ Plans giải thích.

​Thời gian ngủ cũng là một yếu tố rủi ro đối với tim

Mất ngủ là một vấn đề phổ biến nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhất trong thời gian gần đây. Mọi người đang vô tình tước đi giấc ngủ của bản thân và không biết về rủi ro mà họ đang đặt cơ thể mình vào.

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Một tài liệu đánh giá được công bố trên Tạp chí Đánh giá về Tim mạch Hiện tại đã nhấn mạnh rằng thời gian ngủ đầy đủ có thể rất quan trọng để ngăn ngừa các bệnh tim mạch trong xã hội hiện đại.

Nó xác nhận rằng mất ngủ có liên quan trực tiếp đến tăng huyết áp, bệnh tim mạch vành, đái tháo đường hoặc rối loạn dung nạp glucose.

"Thiếu ngủ cũng làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, nhịp tim và co mạch cũng như giữ muối. Những yếu tố này có thể liên quan đến tăng huyết áp do quá tải tim và quá tải thể tích"

Các bước đơn giản để ngủ ngon hơn

Tạo một lịch trình. Tạo thói quen đi ngủ

Nếu bạn khó ngủ sau một giấc ngủ ngắn vào ban ngày, hãy hạn chế những giấc ngủ ngắn vào ban ngày.

Bao gồm nhiều hoạt động thể chất hơn trong thói quen hàng ngày của bạn

Ăn tối ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ

Bắt đầu một thói quen lành mạnh như đọc sách hoặc thiền trước khi ngủ

Đảm bảo nệm và gối của bạn sạch sẽ và giường ngủ gọn gàng

Để các thiết bị điện tử và đồ dùng xa giường

Theo Times of India