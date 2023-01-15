Biến thể mới của COVID-19: Các triệu chứng XBB.1.5 'giống cảm lạnh hơn', đang lây lan cực nhanh chóng

Được đặt biệt danh là 'biến thể kraken', biến thể này có khả năng lây truyền cao hơn biến thể trước đó. Trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, Maria Van Kerkhove nói rằng XBB.1.5 là “biến thể phụ dễ lây truyền nhất đã được phát hiện”.

Biến thể 'Kraken' XBB.1.5 có gì khác biệt

Tuy nhiên, CDC hiện ước tính rằng biến thể phụ mới chiếm gần 27,6% tổng số ca mắc COVID trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 1, tăng từ 18,3% so với một tuần trước và 11,5% so với hai tuần trước đó.

Trước đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ước tính rằng XBB.1.5 chiếm 40,5% số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc trong tuần kết thúc vào ngày 31 tháng 12, với tỷ lệ mắc cao nhất ở khu vực Đông Bắc.

Biến thể phụ Omicron mới khác nhau như thế nào về các triệu chứng?

Theo Gavi, liên minh vắc-xin, các triệu chứng của XBB.1.15 “giống cảm lạnh hơn là cúm”.

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Cơ quan y tế nói rằng điều này đặc biệt phổ biến ở những người đã được tiêm phòng hoặc đã bị nhiễm trùng trước đó.

Các báo cáo cũng cho thấy các triệu chứng của XBB.1.5 có phần giống với các chủng Omicron trước đây.

Các triệu chứng phổ biến nhất được biết đến cho đến nay

Theo Nghiên cứu Sức khỏe ZOE của Vương quốc Anh, năm triệu chứng Omicron phổ biến nhất bao gồm:

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- Sổ mũi

- Đau đầu

- Mệt mỏi (nhẹ hoặc nặng)

- Hắt xì

- Viêm họng

Đồng sáng lập ZOE, Giáo sư Tim Spector gần đây đã thảo luận về rủi ro của chủng XBB.1.5. Trong một tweet, anh ấy chia sẻ: “XBB có thể là biến thể mới cần chú ý...vào năm 2023.”

Những bước bạn nên thực hiện để giữ an toàn

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Giữa các biến thể mới đang nổi lên, điều quan trọng là phải cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách xã hội và tuân thủ vệ sinh tay đúng cách tiếp tục là một số biện pháp hiệu quả nhất để chống lại vi rút SARs-CoV2.

Những người có phát triển bất kỳ triệu chứng giống cảm lạnh nào phải tự cách ly. Thực hiện bài kiểm tra COVID và tránh xa những người khác cho đến khi bạn nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.

Bạn có nên tiêm phòng không?

Theo các chuyên gia, việc tiêm vắc-xin COVID có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng nặng. Mặc dù vắc-xin không đảm bảo khả năng miễn dịch hoàn toàn chống lại vi-rút, nhưng nó được cho là làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở những người dễ bị tổn thương về mặt y tế.

Theo Times of India