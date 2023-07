Để đối phó với cái lạnh, các mạch máu co lại. Điều này cũng có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Đau tức ngực, hay khó thở do bệnh tim mạch có thể trở nên tồi tệ hơn vào mùa đông do động mạch vành bị co thắt.

Khi trời lạnh, trái tim của bạn phải làm việc nhiều hơn để giữ cho bạn ở nhiệt độ cơ thể khỏe mạnh. Những cơn gió mùa đông có thể khiến tình hình trở nên khó khăn hơn vì chúng giúp cơ thể bạn mất nhiệt nhanh hơn. Nếu nhiệt độ cơ thể của bạn giảm xuống dưới 95 độ, tình trạng hạ thân nhiệt có thể gây tổn thương cho cơ tim của bạn. Ảnh minh họa: Internet Huyết áp tăng có thể khiến các động mạch vành bị thu hẹp, điều này có thể làm giảm lượng máu và oxy đến tim và các cơ của nó. Một cơn đau tim có thể là kết quả không đáng mong đợi. Có nhiều lý do khác khiến bạn nên cân nhắc thực hiện các bước cần thiết để giữ cho trái tim khỏe mạnh trong mùa đông. Thực hiện theo các mẹo sau để đảm bảo sức khỏe tim mạch tốt trong mùa đông: 1. Ăn uống đúng cách Cảm giác thèm ăn thoải mái vào mùa đông là điều điển hình, nhưng khi nói đến chế độ ăn kiêng của bạn, sự cân bằng mới là điều quan trọng. Khoảng thời gian này trong năm, điều này cũng đúng. Ngay cả khi bạn có thể muốn tiêu thụ những thực phẩm thịnh soạn, nhiều chất béo vào mùa đông, điều quan trọng là phải cung cấp cho cơ thể bạn những chất dinh dưỡng cần thiết để khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet Trái cây và rau củ là nguồn tuyệt vời cung cấp các vitamin và khoáng chất quan trọng giúp củng cố hệ thống miễn dịch của bạn và tăng khả năng chống lại các bệnh như viêm phổi và cảm lạnh thông thường. 2. Chống cảm cúm Một năm mới có thể là một cơ hội tuyệt vời để đánh giá sức khỏe của chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta đang thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ nó. Cúm có thể có những ảnh hưởng tiềm ẩn đáng kể và thường xuyên lây lan hơn trong suốt mùa đông. Ảnh minh họa: Internet Bạn có nhiều khả năng mắc bệnh này hơn nếu bạn lớn tuổi và đã có vấn đề về tim, nhưng cũng có thể có những nguyên nhân khác, chẳng hạn như sống với người yếu hoặc làm công việc đòi hỏi bạn phải tiếp xúc với nhiều người. 3. Theo dõi thuốc của bạn Ở vùng khí hậu lạnh hơn, trái tim của bạn phải làm việc nhiều hơn để duy trì lưu lượng máu đi khắp cơ thể. Bạn sẽ ít gặp các biến chứng hơn nếu bị cảm lạnh khi mùa lạnh đến nếu sức khỏe tim mạch và các bệnh tiềm ẩn của bạn được kiểm soát tốt. Bằng cách uống thuốc theo toa, bạn có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch của mình một cách đáng kể. Bạn có thể duy trì thói quen của mình bằng cách tuân thủ thời gian biểu, đặt lời nhắc và đặt đơn thuốc lặp lại. 4. Tập luyện thường xuyên Cơ thể, tim và hệ thống miễn dịch của bạn đều bị căng thẳng khi bạn thừa cân và do đó chúng có thể kém khả năng chống lại nhiễm trùng. Ngoài ra, nếu bạn nhiễm coronavirus, nó sẽ làm tăng khả năng bạn gặp sự cố. Ảnh minh họa: Internet Mùa đông có thể khiến việc tập thể dục trở nên khó khăn hơn vì ngày ngắn và bầu trời u ám có thể làm giảm động lực của chúng ta. Có rất nhiều hoạt động thể chất mà bạn có thể tham gia khi ở trong nhà. 5. Chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn Chúng ta có thể cảm thấy buồn vì ngày ngắn hơn, đêm dài hơn và thời gian ở trong nhà tăng lên. Do thiếu ánh sáng mặt trời, nhiều người cũng không nhận đủ vitamin D, điều này có thể góp phần gây ra trầm cảm. Ảnh minh họa: Internet Tất cả chúng ta nên nghĩ đến việc uống một viên Vitamin D 10 microgam vào mùa thu và mùa đông. Nếu bạn che phần lớn làn da của mình hoặc hiếm khi mạo hiểm ra ngoài, điều này thậm chí còn quan trọng hơn. Hãy ghi nhớ những lời khuyên này để đảm bảo trái tim của bạn luôn khỏe mạnh và hoạt động tốt trong suốt mùa lạnh. Theo NDTV