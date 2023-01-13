Những khu vực có thể cảnh báo 'ung thư miệng', Tết này ăn uống thỏa thích nhưng cần cẩn trọng viêm nhiễm lây lan

Sức khỏe 13/01/2023 06:00

Một vết loét miệng có thể xảy ra do một số lý do. Nó có thể là kết quả của sự nhạy cảm với thực phẩm, thiếu hụt dinh dưỡng hoặc phản ứng dị ứng với một số vi khuẩn trong miệng của bạn.

Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc trở nên tồi tệ hơn, nó có thể chỉ ra một điều gì đó nguy hiểm hơn và đe dọa đến tính mạng như ung thư miệng.

Những khu vực có thể cảnh báo 'ung thư miệng', Tết này ăn uống thỏa thích nhưng cần cẩn trọng viêm nhiễm lây lan - Ảnh 1
 

Ung thư miệng là bệnh ung thư của miệng. Nó xảy ra khi các tế bào trên môi hoặc trong miệng đột biến hoặc phát triển không kiểm soát được. Theo Mayo Clinic, ung thư bắt đầu trong các tế bào phẳng, mỏng dọc theo môi và bên trong miệng của bạn. Chúng được gọi là tế bào vảy và những thay đổi nhỏ đối với DNA của tế bào vảy khiến tế bào phát triển bất thường.

Các khu vực trong miệng có thể bị ảnh hưởng

Những khu vực có thể cảnh báo 'ung thư miệng', Tết này ăn uống thỏa thích nhưng cần cẩn trọng viêm nhiễm lây lan - Ảnh 2
 

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), một khối u do ung thư miệng phát triển trên bề mặt lưỡi, miệng, môi hoặc nướu. Nó cũng có thể xảy ra ở các tuyến nước bọt, amidan và hầu họng, một phần của cổ họng từ miệng đến khí quản của bạn, nhưng những điều này ít phổ biến hơn.

Các triệu chứng cần lưu ý

Các triệu chứng ung thư miệng có thể bao gồm:

Những khu vực có thể cảnh báo 'ung thư miệng', Tết này ăn uống thỏa thích nhưng cần cẩn trọng viêm nhiễm lây lan - Ảnh 3
 

- Loét đau không lành trong vài tuần

- Có khối u dai dẳng không giải thích được trong miệng hoặc cổ

- Răng lung lay không rõ nguyên nhân hoặc nướu không lành sau khi nhổ răng

- Cảm giác tê dai dẳng, không rõ nguyên nhân hoặc cảm giác kỳ lạ trên môi hoặc lưỡi

- Rất hiếm khi xuất hiện các mảng trắng hoặc đỏ trên niêm mạc miệng hoặc lưỡi

- Thay đổi giọng nói hoặc nói ngọng

Tại sao bạn nên đi khám bác sĩ

Các triệu chứng ung thư miệng hoặc miệng có thể thường bị nhầm lẫn với các tình trạng lành tính hoặc ít nghiêm trọng khác như đau răng hoặc lở miệng. Điều đó nói rằng, tốt nhất là tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ và kiểm tra các triệu chứng của bạn. Theo NHS, phát hiện sớm có thể tăng cơ hội sống sót của bạn từ 50% lên 90%.

Làm thế nào để giảm rủi ro của bạn?

Những khu vực có thể cảnh báo 'ung thư miệng', Tết này ăn uống thỏa thích nhưng cần cẩn trọng viêm nhiễm lây lan - Ảnh 4
 

Phòng khám Mayo khuyên bạn nên bỏ thuốc lá, dù hút hay ngửi và hạn chế uống rượu. Bạn cũng cần phải tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá mức cho đôi môi. Hơn nữa, nên đến gặp nha sĩ để khám răng định kỳ.

(Theo Times of India)

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