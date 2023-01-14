Cơ thể phát ra những dấu hiệu này chứng tỏ thận đang 'nguy cấp', 1 triệu chứng cũng cần khám gấp

Sức khỏe 14/01/2023 11:57

Suy thận cấp tính xảy ra khi thận của bạn đột nhiên không thể lọc các chất thải ra khỏi máu. Khi thận của bạn mất khả năng lọc, mức độ chất thải nguy hiểm có thể tích tụ và thành phần hóa học trong máu của bạn có thể mất cân bằng.

Cơ thể phát ra những dấu hiệu này chứng tỏ thận đang 'nguy cấp', 1 triệu chứng cũng cần khám gấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suy thận cấp tính còn được gọi là tổn thương thận cấp tính phát triển nhanh chóng, thường trong vòng chưa đầy vài ngày. Suy thận cấp tính phổ biến nhất ở những người đã nhập viện, đặc biệt ở những người bệnh nặng cần được chăm sóc đặc biệt.

Suy thận cấp có thể gây tử vong và cần được điều trị tích cực. Tuy nhiên, suy thận cấp có thể hồi phục. Nếu bạn có sức khỏe tốt, bạn có thể phục hồi chức năng thận bình thường hoặc gần như bình thường.

 

 

Triệu chứng

Các dấu hiệu và triệu chứng của suy thận cấp có thể bao gồm:

Cơ thể phát ra những dấu hiệu này chứng tỏ thận đang 'nguy cấp', 1 triệu chứng cũng cần khám gấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Lượng nước tiểu giảm, mặc dù đôi khi lượng nước tiểu vẫn bình thường
  • Giữ nước, gây sưng ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân của bạn
  • Khó thở
  • Mệt mỏi
  • Sự hoang mang
  • Buồn nôn
  • Yếu đuối
  • Nhịp tim không đều
  • Đau ngực hoặc áp lực
  • Co giật hoặc hôn mê trong trường hợp nghiêm trọng

Đôi khi suy thận cấp không gây ra dấu hiệu hoặc triệu chứng nào và được phát hiện thông qua các xét nghiệm được thực hiện vì một lý do khác.

Hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức hoặc tìm kiếm sự chăm sóc khẩn cấp nếu bạn có các dấu hiệu hoặc triệu chứng của suy thận cấp tính. 

Nguyên nhân

Cơ thể phát ra những dấu hiệu này chứng tỏ thận đang 'nguy cấp', 1 triệu chứng cũng cần khám gấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Suy thận cấp có thể xảy ra khi:

  • Bạn có một tình trạng làm chậm lưu lượng máu đến thận 
  • Bạn bị tổn thương trực tiếp đến thận của bạn
  • Ống thoát nước tiểu của thận (niệu quản) bị tắc nghẽn và chất thải không thể rời khỏi cơ thể qua nước tiểu

Suy giảm lưu lượng máu đến thận

Các bệnh và tình trạng có thể làm chậm lưu lượng máu đến thận và dẫn đến tổn thương thận bao gồm:

Cơ thể phát ra những dấu hiệu này chứng tỏ thận đang 'nguy cấp', 1 triệu chứng cũng cần khám gấp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Mất máu hoặc chất lỏng
  • Thuốc huyết áp
  • Đau tim
  • Bệnh tim
  • Sự nhiễm trùng
  • Suy gan
  • Sử dụng aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin IB, những loại khác), naproxen natri (Aleve, những loại khác) hoặc các loại thuốc liên quan
  • Phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sốc phản vệ)
  • Vết bỏng nặng
  • Mất nước nghiêm trọng

Tổn thương thận

Những bệnh, tình trạng và tác nhân này có thể làm hỏng thận và dẫn đến suy thận cấp tính:

  • Cục máu đông trong tĩnh mạch và động mạch trong và xung quanh thận
  • Cholesterol ngăn chặn lưu lượng máu trong thận
  • Viêm cầu thận (gloe-mer-u-loe-nuh-FRY-tis), viêm các bộ lọc nhỏ trong thận (tiểu cầu thận)
  • Hội chứng urê huyết tán huyết, một tình trạng do sự phá hủy sớm các tế bào hồng cầu
  • Nhiễm trùng, chẳng hạn như với vi-rút gây bệnh vi-rút corona (COVID-19)
  • Lupus, rối loạn hệ thống miễn dịch gây viêm cầu thận
  • Các loại thuốc, chẳng hạn như một số loại thuốc hóa trị, thuốc kháng sinh và thuốc nhuộm được sử dụng trong các xét nghiệm hình ảnh
  • Xơ cứng bì, một nhóm bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến da và mô liên kết
  • Ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối, một chứng rối loạn máu hiếm gặp
  • Độc tố, chẳng hạn như rượu, kim loại nặng và cocaine
  • Phân hủy mô cơ (tiêu cơ vân) dẫn đến tổn thương thận do chất độc từ sự phá hủy mô cơ
  • Sự phá vỡ các tế bào khối u (hội chứng ly giải khối u), dẫn đến giải phóng các chất độc có thể gây tổn thương thận

Tắc nghẽn nước tiểu trong thận

Các bệnh và tình trạng ngăn chặn nước tiểu ra khỏi cơ thể (tắc nghẽn đường tiết niệu) và có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính bao gồm:

  • Ung thư bàng quang
  • Cục máu đông trong đường tiết niệu
  • Ung thư cổ tử cung
  • Ung thư ruột kết
  • Phì đại tuyến tiền liệt
  • Sỏi thận
  • Tổn thương thần kinh liên quan đến các dây thần kinh kiểm soát bàng quang
  • Ung thư tuyến tiền liệt
Cơ thể phát ra những dấu hiệu này chứng tỏ thận đang 'nguy cấp', 1 triệu chứng cũng cần khám gấp - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Suy thận cấp tính hầu như luôn xảy ra liên quan đến một tình trạng hoặc sự kiện y tế khác. Các điều kiện có thể làm tăng nguy cơ suy thận cấp bao gồm:

  • Nhập viện, đặc biệt là đối với một tình trạng nghiêm trọng cần được chăm sóc đặc biệt
  • Tuổi cao
  • Tắc nghẽn mạch máu ở tay hoặc chân (bệnh động mạch ngoại vi)
  • Bệnh tiểu đường
  • Huyết áp cao
  • Suy tim
  • Bệnh thận
  • Bệnh gan
  • Một số bệnh ung thư và phương pháp điều trị

Biến chứng

Các biến chứng tiềm ẩn của suy thận cấp tính bao gồm:

  • Chất lỏng tích tụ. Suy thận cấp tính có thể dẫn đến tích tụ dịch trong phổi, gây khó thở.
  • Tưc ngực. Nếu lớp màng bao phủ tim (màng ngoài tim) bị viêm, bạn có thể bị đau ngực.
  • Yếu cơ. Khi chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể bạn, thành phần hóa học trong máu của cơ thể bị mất cân bằng, có thể dẫn đến yếu cơ.
Cơ thể phát ra những dấu hiệu này chứng tỏ thận đang 'nguy cấp', 1 triệu chứng cũng cần khám gấp - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
  • Tổn thương thận vĩnh viễn. Đôi khi, suy thận cấp gây mất chức năng thận vĩnh viễn hoặc bệnh thận giai đoạn cuối. Những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối cần phải lọc máu vĩnh viễn, một quy trình lọc cơ học được sử dụng để loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể hoặc ghép thận để sống sót.
  • Cái chết. Suy thận cấp tính có thể dẫn đến mất chức năng thận và cuối cùng là tử vong.

Theo Mayo Clinic

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