Cơ thể phát ra những dấu hiệu này chứng tỏ thận đang 'nguy cấp', 1 triệu chứng cũng cần khám gấp

Suy thận cấp có thể gây tử vong và cần được điều trị tích cực. Tuy nhiên, suy thận cấp có thể hồi phục. Nếu bạn có sức khỏe tốt, bạn có thể phục hồi chức năng thận bình thường hoặc gần như bình thường.

Suy thận cấp tính còn được gọi là tổn thương thận cấp tính phát triển nhanh chóng, thường trong vòng chưa đầy vài ngày. Suy thận cấp tính phổ biến nhất ở những người đã nhập viện, đặc biệt ở những người bệnh nặng cần được chăm sóc đặc biệt.

Triệu chứng

Các dấu hiệu và triệu chứng của suy thận cấp có thể bao gồm:

Ảnh minh họa: Internet

Lượng nước tiểu giảm, mặc dù đôi khi lượng nước tiểu vẫn bình thường

Giữ nước, gây sưng ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân của bạn

Khó thở

Mệt mỏi

Sự hoang mang

Buồn nôn

Yếu đuối

Nhịp tim không đều

Đau ngực hoặc áp lực

Co giật hoặc hôn mê trong trường hợp nghiêm trọng

Đôi khi suy thận cấp không gây ra dấu hiệu hoặc triệu chứng nào và được phát hiện thông qua các xét nghiệm được thực hiện vì một lý do khác.

Hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức hoặc tìm kiếm sự chăm sóc khẩn cấp nếu bạn có các dấu hiệu hoặc triệu chứng của suy thận cấp tính.

Nguyên nhân

Ảnh minh họa: Internet

Suy thận cấp có thể xảy ra khi:

Bạn có một tình trạng làm chậm lưu lượng máu đến thận

Bạn bị tổn thương trực tiếp đến thận của bạn

Ống thoát nước tiểu của thận (niệu quản) bị tắc nghẽn và chất thải không thể rời khỏi cơ thể qua nước tiểu

Suy giảm lưu lượng máu đến thận

Các bệnh và tình trạng có thể làm chậm lưu lượng máu đến thận và dẫn đến tổn thương thận bao gồm:

Ảnh minh họa: Internet

Mất máu hoặc chất lỏng

Thuốc huyết áp

Đau tim

Bệnh tim

Sự nhiễm trùng

Suy gan

Sử dụng aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin IB, những loại khác), naproxen natri (Aleve, những loại khác) hoặc các loại thuốc liên quan

Phản ứng dị ứng nghiêm trọng (sốc phản vệ)

Vết bỏng nặng

Mất nước nghiêm trọng

Tổn thương thận

Những bệnh, tình trạng và tác nhân này có thể làm hỏng thận và dẫn đến suy thận cấp tính:

Cục máu đông trong tĩnh mạch và động mạch trong và xung quanh thận

Cholesterol ngăn chặn lưu lượng máu trong thận

Viêm cầu thận (gloe-mer-u-loe-nuh-FRY-tis), viêm các bộ lọc nhỏ trong thận (tiểu cầu thận)

Hội chứng urê huyết tán huyết, một tình trạng do sự phá hủy sớm các tế bào hồng cầu

Nhiễm trùng, chẳng hạn như với vi-rút gây bệnh vi-rút corona (COVID-19)

Lupus, rối loạn hệ thống miễn dịch gây viêm cầu thận

Các loại thuốc, chẳng hạn như một số loại thuốc hóa trị, thuốc kháng sinh và thuốc nhuộm được sử dụng trong các xét nghiệm hình ảnh

Xơ cứng bì, một nhóm bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến da và mô liên kết

Ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối, một chứng rối loạn máu hiếm gặp

Độc tố, chẳng hạn như rượu, kim loại nặng và cocaine

Phân hủy mô cơ (tiêu cơ vân) dẫn đến tổn thương thận do chất độc từ sự phá hủy mô cơ

Sự phá vỡ các tế bào khối u (hội chứng ly giải khối u), dẫn đến giải phóng các chất độc có thể gây tổn thương thận

Tắc nghẽn nước tiểu trong thận

Các bệnh và tình trạng ngăn chặn nước tiểu ra khỏi cơ thể (tắc nghẽn đường tiết niệu) và có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính bao gồm:

Ung thư bàng quang

Cục máu đông trong đường tiết niệu

Ung thư cổ tử cung

Ung thư ruột kết

Phì đại tuyến tiền liệt

Sỏi thận

Tổn thương thần kinh liên quan đến các dây thần kinh kiểm soát bàng quang

Ung thư tuyến tiền liệt

Ảnh minh họa: Internet

Suy thận cấp tính hầu như luôn xảy ra liên quan đến một tình trạng hoặc sự kiện y tế khác. Các điều kiện có thể làm tăng nguy cơ suy thận cấp bao gồm:

Nhập viện, đặc biệt là đối với một tình trạng nghiêm trọng cần được chăm sóc đặc biệt

Tuổi cao

Tắc nghẽn mạch máu ở tay hoặc chân (bệnh động mạch ngoại vi)

Bệnh tiểu đường

Huyết áp cao

Suy tim

Bệnh thận

Bệnh gan

Một số bệnh ung thư và phương pháp điều trị

Biến chứng

Các biến chứng tiềm ẩn của suy thận cấp tính bao gồm:

Chất lỏng tích tụ. Suy thận cấp tính có thể dẫn đến tích tụ dịch trong phổi, gây khó thở.

Suy thận cấp tính có thể dẫn đến tích tụ dịch trong phổi, gây khó thở. Tưc ngực. Nếu lớp màng bao phủ tim (màng ngoài tim) bị viêm, bạn có thể bị đau ngực.

Nếu lớp màng bao phủ tim (màng ngoài tim) bị viêm, bạn có thể bị đau ngực. Yếu cơ. Khi chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể bạn, thành phần hóa học trong máu của cơ thể bị mất cân bằng, có thể dẫn đến yếu cơ.

Ảnh minh họa: Internet

Tổn thương thận vĩnh viễn. Đôi khi, suy thận cấp gây mất chức năng thận vĩnh viễn hoặc bệnh thận giai đoạn cuối. Những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối cần phải lọc máu vĩnh viễn, một quy trình lọc cơ học được sử dụng để loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể hoặc ghép thận để sống sót.

Đôi khi, suy thận cấp gây mất chức năng thận vĩnh viễn hoặc bệnh thận giai đoạn cuối. Những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối cần phải lọc máu vĩnh viễn, một quy trình lọc cơ học được sử dụng để loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể hoặc ghép thận để sống sót. Cái chết. Suy thận cấp tính có thể dẫn đến mất chức năng thận và cuối cùng là tử vong.

Theo Mayo Clinic