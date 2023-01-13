Thấy da nhợt nhạt, bong tróc bất thường chứng tỏ cơ thể đang thiếu loại vitamin quan trọng này, không bổ sung sớm coi chừng nhanh lão hóa, hại sức khỏe

Sống khỏe 13/01/2023 18:39

Vitamin B12 là một chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể bạn cần cho hoạt động bình thường của hệ thống thần kinh trung ương và một số quá trình cơ thể khác. Những người theo chế độ ăn thuần chay hoặc ăn chay có nguy cơ thiếu vitamin B12 cao hơn. Tuy nhiên, không nhiều người có thể xác định các triệu chứng thiếu vitamin B12 và nó thường bị bỏ qua hoặc chẩn đoán sai.

Mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, đầy bụng và rối loạn tâm trạng là một số dấu hiệu thiếu vitamin B12. Một số triệu chứng ít được biết đến cũng có thể nhìn thấy trên da của bạn. Hãy hiểu thiếu vitamin B12 có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn như thế nào nhé.

Thấy da nhợt nhạt, bong tróc bất thường chứng tỏ cơ thể đang thiếu loại vitamin quan trọng này, không bổ sung sớm coi chừng nhanh lão hóa, hại sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu vitamin B12: Các dấu hiệu và triệu chứng liên quan đến da có thể không được chú ý

1. Da nhợt nhạt

Thấy da nhợt nhạt, bong tróc bất thường chứng tỏ cơ thể đang thiếu loại vitamin quan trọng này, không bổ sung sớm coi chừng nhanh lão hóa, hại sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Da nhợt nhạt và vàng thường liên quan đến bệnh vàng da có thể là kết quả của sự thiếu hụt vitamin B12. Bạn cũng có thể bị thiếu máu liên quan đến thiếu vitamin B12, trong đó thiếu các tế bào máu khỏe mạnh trong cơ thể.

2. Loét trong miệng

Các vết loét trên nướu hoặc lưỡi cũng là dấu hiệu thiếu vitamin B12. Triệu chứng này thường liên quan đến tình trạng thiếu máu do thiếu loại vitamin này. Nếu bạn bị loét trong miệng, nên tránh những thức ăn cay có thể gây đau.

3. Đầu gối, khuỷu tay và khớp ngón tay bị thâm

Thấy da nhợt nhạt, bong tróc bất thường chứng tỏ cơ thể đang thiếu loại vitamin quan trọng này, không bổ sung sớm coi chừng nhanh lão hóa, hại sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu vitamin B12 cũng có thể dẫn đến chứng tăng sắc tố da. Nó thường ảnh hưởng đến khuỷu tay, đầu gối và khớp ngón tay của bạn. Tuy nhiên, triệu chứng này không phổ biến lắm.

4. Da khô, nhăn nheo

Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến da khô và bong tróc. Nó cũng có thể khiến bạn dễ có dấu hiệu lão hóa sớm và nếp nhăn.

Làm thế nào để đối phó với việc thiếu vitamin B12

Thấy da nhợt nhạt, bong tróc bất thường chứng tỏ cơ thể đang thiếu loại vitamin quan trọng này, không bổ sung sớm coi chừng nhanh lão hóa, hại sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang gặp phải các triệu chứng nêu trên, hãy kiểm tra mức vitamin B12 của bạn. Bạn có thể bổ sung các chất bổ sung vào chế độ ăn nếu được bác sĩ chỉ định. Một số nguồn thực phẩm cung cấp vitamin B12 bao gồm cá hồi, cá mòi, cá ngừ, cá hồi và trứng.

Theo NDTV

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