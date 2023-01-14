Bí quyết dễ dàng đẩy mạnh hormone hạnh phúc, sống khỏe trường thọ kéo dài thanh xuân

Dưới đây là những hormone thường được gọi là "hormone hạnh phúc":

Để luôn hạnh phúc, điều quan trọng là phải hiểu những 'hormone hạnh phúc' này là gì và làm thế nào để tăng cường sản xuất chúng để cảm thấy hạnh phúc và hài lòng. Dưới bài viết này sẽ liệt kê một số hormone hạnh phúc mà cơ thể chúng ta sản xuất và cách tăng cường sản xuất chúng thông qua thay đổi lối sống.

2. Dopamine, còn được gọi là 'hormone tạo cảm giác dễ chịu', là một chất dẫn truyền thần kinh đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phần thưởng trong não của bạn. Bên cạnh việc học, trí nhớ và những thứ khác, nó còn liên quan đến những cảm giác dễ chịu.

1. Serotonin là chất dẫn truyền thần kinh và hormone hỗ trợ điều chỉnh tâm trạng cùng với quá trình tiêu hóa, cảm giác đói, giấc ngủ, học tập và trí nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

3. Endorphins là hormone mà cơ thể bạn tạo ra một cách tự nhiên để giảm đau khi phản ứng với căng thẳng hoặc khó chịu. Mức độ cũng có thể tăng lên do các hành vi khen thưởng như ăn uống, tập thể dục hoặc quan hệ tình dục.

4. Oxytocin còn được gọi là 'hormone tình yêu', rất quan trọng đối với việc nuôi con, sinh nở và mối quan hệ cha mẹ gần gũi. Ngoài ra, nó có thể khuyến khích sự gắn kết, đồng cảm và tin tưởng vào quan hệ đối tác. Tình cảm thể xác thường dẫn đến sự gia tăng mức độ.

Bây giờ bạn đã hiểu các hormone hạnh phúc khác nhau là gì, hãy cùng tìm hiểu những thay đổi lối sống nào có thể hỗ trợ sản xuất đủ các hormone này.

Dưới đây là những lựa chọn lối sống có thể thúc đẩy sản xuất các hormone này:

1. Tham gia các hoạt động thể chất

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Phần lớn mọi người đều biết rằng tập thể dục giải phóng endorphin. Bất kỳ loại bài tập nào làm tăng nhịp tim của bạn sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu, một bài tập vất vả chỉ làm được điều đó có thể khiến bạn cảm thấy phấn khích vì tập thể dục. Các thụ thể đau trong não của bạn cũng sẽ tương tác với endorphin theo cách thực sự làm giảm cảm giác đau của bạn.

2. Ăn thực phẩm tăng cường

Chế độ ăn uống của bạn đóng một ảnh hưởng đáng kể trong cách hoạt động của hormone của bạn. Do hàm lượng phenylethylamine cao, sô cô la đen có thể cải thiện tâm trạng của bạn với liều lượng nhỏ.

Các loại thực phẩm khác có thể cải thiện tâm trạng bao gồm ớt, bao gồm capsaicin, dầu cá chứa axit béo omega 3, cà phê (ở mức độ vừa phải), thực phẩm có chứa tryptophan, chẳng hạn như một số loại thịt gà, trứng, sữa, quả hạch và hạt, cà phê điều độ.

3. Mát-xa

Endorphin có thể được giải phóng và quá trình sản xuất oxytocin được kích thích bằng cách xoa bóp hoặc bất kỳ hình thức đụng chạm thư giãn nào khác, ở cả người nhận và người xoa bóp. Điều này cũng đúng đối với các phương thức chữa bệnh khác giúp thư giãn cơ thể và giảm đau, như châm cứu, chăm sóc chỉnh hình và thủy liệu pháp.

4. Cười nhiều hơn

Ảnh minh họa: Internet

Xem chương trình hài kịch yêu thích của bạn để giải phóng endorphin. Tiếng cười làm giảm căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch và nâng cao tâm trạng của bạn nói chung. Vì nó hoạt động rất hiệu quả nên liệu pháp cười đã trở thành một liệu pháp hành vi nhận thức được công nhận để điều trị căng thẳng và buồn bã ở bệnh nhân.

5. Tắm nắng

Cùng với việc tiêu thụ nhiều loại cá, gan cá và lòng đỏ trứng, bạn cũng có thể thu được vitamin D bằng cách phơi da dưới ánh nắng mặt trời vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Ngoài việc duy trì sức khỏe của xương và hệ thống miễn dịch của chúng ta, loại vitamin này còn gián tiếp thúc đẩy việc tạo ra serotonin, một loại hormone có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm.

6. Nghe nhạc

Ảnh minh họa: Internet

Hơn một trong những loại hormone hạnh phúc có thể được tăng lên nhờ âm nhạc. Nhạc cụ, đặc biệt là nhạc thư giãn, có thể khiến não bạn sản xuất nhiều dopamine hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đánh giá cao âm nhạc, chỉ cần nghe nó thôi cũng có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Việc sản xuất serotonin của bạn có thể tăng lên do tâm trạng của bạn được cải thiện.

7. Thực hành lòng biết ơn

Hệ thống phần thưởng của bộ não được kích hoạt bởi lòng biết ơn và các hóa chất tạo cảm giác dễ chịu được giải phóng. Nhiều người thường xuyên giữ một cuốn sổ biết ơn trong đó họ liệt kê những điều họ được ban phước; những người khác thực hiện 'bài tập ba phước lành', trong đó họ tập trung vào ba phước lành mỗi tối.

8. Tắm nước lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Tắm nước nóng sẽ giúp bạn dễ chịu, nhưng một làn nước lạnh sẽ đánh thức endorphin trong cơ thể bạn và khiến bạn cảm thấy hơi hưng phấn. Hiện tại, các nghiên cứu đã kiểm tra việc tiếp xúc với nước lạnh và liệu pháp điều trị. Các chuyên gia cho rằng việc sản xuất endorphin, chất giảm đau tự nhiên của cơ thể chúng ta nhờ tắm nước lạnh giúp cải thiện tâm trạng của chúng ta.

Có rất nhiều cách khác để bạn có thể tăng cường hormone hạnh phúc của mình một cách tự nhiên và an toàn.

Theo NDTV