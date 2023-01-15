Không lo tăng ký ngày Tết: Đánh tan mỡ bụng chỉ trong 3 bước cơ bản siêu đơn giản ai cũng làm được

Sức khỏe 15/01/2023 09:55

Hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, mỡ bụng đặc biệt nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, một số bệnh ung thư và các bệnh đe dọa tính mạng khác.

Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây nói rằng mỡ bụng tạo ra nhiều chất béo hơn. Vậy làm thế nào để đánh bay mỡ bụng? Hãy cùng thực hiện theo các mẹo sau:

Chất béo: sự thật quan trọng

Không phải tất cả chất béo đều giống nhau và chúng ta lưu trữ nó theo hai cách: ngay dưới da (dưới da) và sâu hơn bên trong xung quanh các cơ quan quan trọng (mỡ nội tạng).

Không lo tăng ký ngày Tết: Đánh tan mỡ bụng chỉ trong 3 bước cơ bản siêu đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 1
 

Mặc dù vai trò chính của chất béo nội tạng là làm đệm cho các cơ quan, nhưng nó giải phóng các hợp chất gây viêm có thể dẫn đến một loạt rủi ro về sức khỏe như đã lưu ý. Những gì chúng ta biết là nơi cơ thể bạn tích trữ chất béo phụ thuộc vào gen, các yếu tố lối sống (căng thẳng, giấc ngủ, v.v.), tuổi tác và giới tính.

Ví dụ, nam giới dưới 40 tuổi có tỷ lệ mỡ nội tạng so với mỡ dưới da cao hơn phụ nữ. Phụ nữ lưu trữ nhiều chất béo nội tạng hơn sau khi mãn kinh. Ngay cả những người gầy cũng có thể tích trữ mỡ nội tạng khi họ có lối sống lười vận động.

Có ba lĩnh vực chính bạn cần giải quyết nếu muốn giảm mỡ bụng dư thừa:

1. Bài tập

Đối với hầu hết những người trưởng thành khỏe mạnh, chúng ta nên có ít nhất 150 phút hoạt động aerobic vừa phải như đi bộ nhanh hoặc 75 phút một tuần cho hoạt động aerobic mạnh mẽ như chạy bộ.

Không lo tăng ký ngày Tết: Đánh tan mỡ bụng chỉ trong 3 bước cơ bản siêu đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 2
 

Ngoài ra, nên tập luyện sức mạnh ít nhất hai lần mỗi tuần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong một nghiên cứu của Đại học Duke, chỉ tập luyện sức đề kháng (bao gồm cả gập bụng) chỉ làm giảm mỡ dưới da và hoạt động aerobic mạnh mẽ (bốn lần mỗi tuần) làm giảm cả mỡ dưới da và mỡ nội tạng.

2. Chế độ ăn

Tất cả chúng ta đều biết cách ăn uống lành mạnh, nhưng hãy lưu ý đến các loại đường ẩn có thể làm tăng cân theo thời gian. Đường là kẻ thù số một trong cuộc chiến chống béo bụng của chúng ta. Có đường ẩn trong nhiều loại thực phẩm hàng ngày (được cho là bổ dưỡng) như nước cam, bánh mì nguyên cám và ngũ cốc, và vâng, cả rượu nữa.

Bạn cũng nên nhớ rằng carbohydrate không được tạo ra như nhau, hãy thử ăn nhiều trái cây và rau hơn là bánh mì, mì ống và bánh quy giòn.

Không lo tăng ký ngày Tết: Đánh tan mỡ bụng chỉ trong 3 bước cơ bản siêu đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 3
 

Ngoài ra, hãy nhớ rằng có chất béo tốt và chất béo xấu và loại chất béo phù hợp sẽ thực sự giúp bạn đốt cháy chất béo. Tránh xa dầu hydro hóa, dầu hạt cải và dầu thực vật, bơ thực vật và các sản phẩm bơ giả. Thay vào đó, hãy ăn bơ “thật”, trứng, các loại hạt, dầu ô liu.

Mục tiêu lý tưởng nhất là ăn tất cả thực phẩm tự nhiên và chưa qua chế biến, cơ thể và gan dễ dàng phân hủy hơn. Tuy nhiên, quan trọng nhất, hãy kiểm tra khẩu phần ăn vì lượng calo có thể tăng lên nhanh chóng mà bạn không nhận ra.

3. Ngủ

Đáng ngạc nhiên là ngủ quá ít hoặc quá nhiều có thể ảnh hưởng đến việc dự trữ chất béo nội tạng. Trong một nghiên cứu, những người ngủ từ 5 tiếng trở xuống hoặc 8 tiếng trở lên mỗi đêm sẽ tăng nhiều mỡ nội tạng hơn những người ngủ từ 6 đến 7 tiếng mỗi đêm. Vì vậy, nếu bạn muốn đánh tan mỡ bụng thì hãy đi ngủ sớm.

Không lo tăng ký ngày Tết: Đánh tan mỡ bụng chỉ trong 3 bước cơ bản siêu đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 4
 

Một điều cần lưu ý, khi cố gắng giảm mỡ thừa và ngăn mỡ quay trở lại, hãy tập trung vào việc giảm cân chậm và đều đặn.

Nỗ lực và nhất quán hàng ngày sẽ tạo ra kết quả tích cực khi cố gắng giảm mỡ thừa. Đó không phải là một con đường dễ dàng, nhưng nó sẽ được đền đáp xứng đáng bằng sức khỏe cả đời.

Theo Realbuzz

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