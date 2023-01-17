Thiếu loại dưỡng chất này dễ rơi vào trầm cảm, tăng cơ hội bị sương mù não, bảo sao cơ thể kiệt quệ mãi không lành

Sức khỏe 17/01/2023 18:25

Những chất dinh dưỡng này đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa nhiều bệnh phát sinh do thiếu máu.

Vitamin B12, còn được gọi là cobalamin, là một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước, hình thành các tế bào hồng cầu và DNA. Mặt khác, sắt là một thành phần quan trọng khác trong huyết sắc tố mang oxy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể.

Thiếu loại dưỡng chất này dễ rơi vào trầm cảm, tăng cơ hội bị sương mù não, bảo sao cơ thể kiệt quệ mãi không lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ là mục tiêu chính của những thiếu hụt này, thường dẫn đến những tác động xấu thậm chí đối với sức khỏe tâm thần. Do đó, điều quan trọng là phải duy trì mức độ của chúng để tránh bệnh tật.

​Thiếu Hemoglobin dẫn đến thiếu máu như thế nào?

Thiếu loại dưỡng chất này dễ rơi vào trầm cảm, tăng cơ hội bị sương mù não, bảo sao cơ thể kiệt quệ mãi không lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiếu sắt là loại thiếu chất dinh dưỡng phổ biến nhất. Sự thiếu hụt của nó có thể gây thiếu máu, do mất máu quá nhiều hoặc thiếu sắt trong máu. Nó cũng dẫn đến tình trạng mệt mỏi liên tục, cản trở cơ thể thực hiện các hoạt động thể chất.

Nó là kết quả của việc cơ thể không có đủ chất sắt. Để cơ thể sản xuất huyết sắc tố, thành phần vận chuyển oxy của tế bào hồng cầu, cần có đủ lượng sắt (RBCs).

​Mối liên hệ giữa trầm cảm và thiếu khoáng chất

Thiếu loại dưỡng chất này dễ rơi vào trầm cảm, tăng cơ hội bị sương mù não, bảo sao cơ thể kiệt quệ mãi không lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cho thấy thiếu máu do thiếu sắt có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm ở một người. Lượng serotonin thấp, chất dẫn truyền thần kinh quan trọng và chất ổn định tâm trạng, có thể do thiếu sắt. Suy giảm nhận thức, buồn bã, khó thở, hạ huyết áp tư thế, yếu cơ, mệt mỏi về tinh thần và thể chất là một số dấu hiệu và triệu chứng thiếu vitamin B12 điển hình nhất.

​Làm thế nào để phát hiện thiếu vitamin B12?

Tuy nhiên, việc diễn giải các triệu chứng một cách chính xác có thể là một thách thức vì tình trạng thiếu vitamin B12 có thể phát triển ngay cả khi nồng độ trong máu vượt quá ngưỡng lâm sàng đối với tình trạng thiếu hụt.

Với tuổi cao, mang thai, bệnh mãn tính và sử dụng các loại thuốc cụ thể, nhu cầu vitamin B12 hàng ngày tăng lên. Do đó, nên tiêu thụ 4–20 g hàng ngày để ngăn ngừa tình trạng thiếu vitamin B12.

Thiếu sắt gây lo lắng và sương mù não

Thiếu loại dưỡng chất này dễ rơi vào trầm cảm, tăng cơ hội bị sương mù não, bảo sao cơ thể kiệt quệ mãi không lành - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vì sắt cần thiết cho các chức năng của não có thể ảnh hưởng đến các hành vi tâm lý, nên mức độ sắt thấp có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số tình trạng sức khỏe tâm thần, bao gồm lo lắng và trầm cảm. Lo lắng là một trong những triệu chứng của bệnh thiếu máu. Thiếu máu khiến cơ thể chịu nhiều căng thẳng và kết quả là não thường xuyên nhận được tín hiệu trở nên lo lắng và mơ hồ hơn.

​Các lựa chọn ăn kiêng để tăng lượng sắt trong máu 

Thiếu loại dưỡng chất này dễ rơi vào trầm cảm, tăng cơ hội bị sương mù não, bảo sao cơ thể kiệt quệ mãi không lành - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các loại thảo mộc hoặc chế độ ăn kiêng là phương pháp thuận tiện nhất để lấy lại mức độ dinh dưỡng. Sắt và Vitamin B12 có nhiều trong các loại rau lá xanh, các loại hạt, ngũ cốc… giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt. Cá, thịt đỏ, gan hoặc trứng là nguồn giàu vitamin cùng với các sản phẩm từ sữa, bao gồm sữa, pho mát và sữa chua.

Bạn cũng cần phải tiêu thụ các loại đậu, đậu Hà Lan, hạt, rau lá xanh hoặc ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch để đảm bảo rằng bạn có đủ chất sắt trong chế độ ăn uống của mình. Đây là những nguồn sắt non-heme tuyệt vời có nguồn gốc từ thực vật.

Theo Times of India

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