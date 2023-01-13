Gia tăng chứng cao huyết áp trong mùa lạnh, lưu nhanh 5 loại thực phẩm là 'đồng minh' của sức khỏe, kiểm soát huyết áp hữu hiệu vô cùng

Sống khỏe 13/01/2023 13:05

Mùa đông đến như một vị cứu tinh để giải tỏa cái nóng của mùa hè, nhưng nó cũng mang đến những vấn đề sức khỏe của riêng nó. Không chỉ nguy cơ cảm lạnh, viêm họng và ho luôn đeo bám chúng ta, mùa lạnh còn làm phát sinh các vấn đề sức khỏe khác như tăng huyết áp.

Việc lao vào một lối sống ít vận động trong thời tiết này là điều tự nhiên. Chúng ta cảm thấy đói hơn và cuối cùng sẽ tiêu thụ nhiều natri hơn, việc tiêu thụ quá nhiều natri có thể dẫn đến co thắt động mạch.

Ngoài ra, sự giảm nhiệt độ sẽ hạn chế lưu lượng máu trong cơ thể để duy trì nhiệt độ cơ thể và tạo ra nhiệt, làm tăng huyết áp.

Gia tăng chứng cao huyết áp trong mùa lạnh, lưu nhanh 5 loại thực phẩm là 'đồng minh' của sức khỏe, kiểm soát huyết áp hữu hiệu vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng là rất quan trọng đối với những người đối phó với huyết áp cao. Những thực phẩm lý tưởng để bổ sung vào chế độ ăn kiêng là những thực phẩm theo mùa trong mùa đông. Đây là những thực phẩm mùa đông tốt nhất mà bạn phải thêm vào chế độ ăn uống của mình.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm mùa đông để thêm vào chế độ ăn kiêng kìm hãm tăng huyết áp hữu hiệu.

1. Củ cải

Gia tăng chứng cao huyết áp trong mùa lạnh, lưu nhanh 5 loại thực phẩm là 'đồng minh' của sức khỏe, kiểm soát huyết áp hữu hiệu vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Củ cải có hàm lượng kali cao, giúp điều chỉnh mức huyết áp. Bạn có thể chế biến rất nhiều món ăn với rau củ này. 

2. Cà rốt

Gia tăng chứng cao huyết áp trong mùa lạnh, lưu nhanh 5 loại thực phẩm là 'đồng minh' của sức khỏe, kiểm soát huyết áp hữu hiệu vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt cũng rất giàu kali giúp giảm căng thẳng trong các mạch máu và động mạch. Hơn nữa giúp giảm mức huyết áp cao. Dưới đây là một số công thức nấu cà rốt mà bạn có thể chọn các lựa chọn lành mạnh.

3. Hạt cỏ cà ri

Hạt cỏ cà ri có nhiều chất xơ hòa tan và hàm lượng natri thấp. Tính năng này giúp kiểm soát mức cholesterol và quản lý tăng huyết áp.

4. Rau bina

Gia tăng chứng cao huyết áp trong mùa lạnh, lưu nhanh 5 loại thực phẩm là 'đồng minh' của sức khỏe, kiểm soát huyết áp hữu hiệu vô cùng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rau bina là siêu thực phẩm mùa đông với hàm lượng kali, magie và lutein cao, giúp ngăn ngừa sự dày lên của thành động mạch và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Điều này giúp ngăn ngừa tăng huyết áp.

5. Củ dền

Củ dền thêm một số màu sắc cho màu xanh lan rộng của các sản phẩm mùa đông và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau. Loại rau này rất giàu vitamin B và chất chống oxy hóa giúp duy trì mức huyết áp. Làm món salad, súp và nhiều món khác với củ dền trong mùa đông này vừa ngon vừa bổ dưỡng cho sức khỏe.

Gia tăng chứng cao huyết áp trong mùa lạnh, lưu nhanh 5 loại thực phẩm là 'đồng minh' của sức khỏe, kiểm soát huyết áp hữu hiệu vô cùng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, nhiều người, bao gồm cả những người trẻ tuổi đang phải vật lộn với chứng tăng huyết áp. Nhưng một chế độ ăn uống tốt với thực phẩm giàu chất dinh dưỡng theo mùa có thể giúp ích rất nhiều.

Theo NDTV

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