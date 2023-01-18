Bệnh thận nên ăn muối sao cho hợp lý? Muối có tác hại gì đến 'bộ lọc' cơ thể mà chuyên gia luôn ái ngại?

Sức khỏe 18/01/2023 08:56

Thể tích máu và huyết áp của bạn đều tăng khi bạn tiêu thụ quá nhiều natri. Cơ hội phát triển các bệnh thận nghiêm trọng bao gồm bệnh tim và đột quỵ có thể tăng lên do huyết áp cao kéo dài do tiêu thụ nhiều muối.

Người ta thấy rằng muối mỏ phù hợp nhất cho những bệnh nhân mắc bệnh thận. Giải thích về điều này với bệnh nhân thận, Tiến sĩ Puru Dhawan, Chuyên gia về thận và là người sáng lập Sai Sanjivani cho biết: "Nếu bạn bị bệnh thận, bạn phải theo dõi lượng muối ăn vào. Điều này là do tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến huyết áp của bạn tăng lên, điều này có thể gây hại cho bệnh nhân thận".

Bệnh thận nên ăn muối sao cho hợp lý? Muối có tác hại gì đến 'bộ lọc' cơ thể mà chuyên gia luôn ái ngại? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn thèm một chút muối trong thức ăn của mình, thì có một tin tốt cho bạn, bạn có thể dùng muối hồng Himalaya, loại có hàm lượng natri hơi thấp. Đáng chú ý, muối mỏ này cung cấp một số khoáng chất thiết yếu, bao gồm sắt, kẽm, mangan, đồng và niken.

Tại sao baking soda có lợi cho bệnh nhân thận?

Một liều baking soda có thể làm chậm tốc độ suy giảm chức năng thận và giảm nguy cơ phát triển bệnh thận giai đoạn cuối, một nghiên cứu mới cho thấy.

Bệnh thận nên ăn muối sao cho hợp lý? Muối có tác hại gì đến 'bộ lọc' cơ thể mà chuyên gia luôn ái ngại? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giải thích về phát hiện này, Tiến sĩ Dhawan cho biết, "Bệnh nhân dùng natri bicarbonate (baking soda) cảm thấy cải thiện trong một số biện pháp dinh dưỡng. Mặc dù mức natri của họ tăng lên, nhưng điều này không dẫn đến các vấn đề về tăng huyết áp."

Tiến sĩ Dhawan cho biết mức bicarbonate thấp ở bệnh nhân mắc bệnh thận có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác, đồng thời cho biết thêm rằng "Phương pháp điều trị đơn giản - natri bicarbonate (baking soda), khi được sử dụng một cách thích hợp có thể rất hiệu quả.

​Lời khuyên về chế độ ăn cho bệnh nhân thận

Bệnh nhân mắc bệnh thận phải tuân thủ chế độ ăn dành cho người thận để cắt giảm lượng chất thải trong máu. Khi chức năng thận bị suy giảm, thận không lọc hoặc loại bỏ chất thải đúng cách. Nếu chất thải còn lại trong máu, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ điện giải của bệnh nhân. Tuân thủ chế độ ăn kiêng thận cũng có thể giúp tăng cường chức năng thận và làm chậm quá trình suy thận hoàn toàn.

​Natri gây hại cho thận như thế nào?

Bệnh thận nên ăn muối sao cho hợp lý? Muối có tác hại gì đến 'bộ lọc' cơ thể mà chuyên gia luôn ái ngại? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Natri là thành phần của muối có thể làm tăng huyết áp. Bám sát chế độ ăn ít natri là vô cùng hữu ích trong việc bảo vệ sức khỏe của thận. Huyết áp cao là nguyên nhân cao thứ hai gây ra các vấn đề về thận.

Thực phẩm chứa nhiều natri

Khác với bỏng ngô trong rạp chiếu phim và khoai tây chiên, hãy cố gắng tránh xa các loại nước sốt làm sẵn, ngũ cốc ăn sáng, tôm đóng gói bảo quản trong nước muối, nước ép và rau củ xay nhuyễn, súp đóng hộp và pho mát chế biến sẵn.

Bệnh thận nên ăn muối sao cho hợp lý? Muối có tác hại gì đến 'bộ lọc' cơ thể mà chuyên gia luôn ái ngại? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế lượng natri, kali, phốt pho trong khẩu phần ăn, cung cấp đầy đủ vitamin và các nguyên tố vi lượng. Một chế độ ăn nhiều chất xơ được khuyến khích. Bệnh nhân thận cũng nên hạn chế ăn protein, vì thận bị tổn thương không thể loại bỏ các chất thải từ quá trình chuyển hóa protein.

Theo Times of India

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