Biến chủng COVID mới XBB.1.5 lây cả cho người đã tiêm phòng, nguy cơ bùng phát mạnh dịp năm mới

Biến thể phụ lần đầu tiên được phát hiện ở Mỹ vào tháng 10 năm ngoái và được cho là biến thể dễ lây lan nhất của coronavirus.

Biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron hiện đang là chủng chiếm ưu thế ở nhiều nơi

"Biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron hiện chiếm 73% tổng số trường hợp COVID-19 được giải trình tự ở New York city. XBB.1.5 là dạng COVID-19 dễ lây truyền nhất mà chúng tôi biết cho đến nay và có thể có nhiều khả năng lây nhiễm cho những người đã từng đã được tiêm phòng hoặc đã mắc COVID-19," một tweet của tài khoản chính thức của Bộ Y tế và Vệ sinh Tâm thần NYC cho biết.

XBB.1.5 có thể có nhiều khả năng lây nhiễm cho những người đã được tiêm phòng hoặc đã mắc COVID-19

Bộ Y tế kêu gọi công dân đi tiêm phòng. “Tiêm vắc-xin và tiêm nhắc lại vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi nhập viện và tử vong do COVID-19, bao gồm cả những biến thể mới này,” nội dung viết trong một tweet khác.

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Báo cáo có sẵn trên trang web chính thức của NYC Health đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn về tuyên bố này. Báo cáo của trang web có nội dung: "Có thể có nhiều khả năng lây nhiễm cho những người đã được tiêm vắc-xin hoặc trước đó đã mắc COVID-19 so với các biến thể trước đó."

"Chúng tôi chưa biết liệu XBB.1.5 có thể gây ra bệnh nghiêm trọng hơn hay không. Tiêm vắc xin COVID-19 bao gồm cả mũi tiêm nhắc lại cập nhật vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi phải nhập viện và tử vong do COVID-19, bao gồm cả những biến thể mới này".

XBB.1.5 đang lan truyền nhanh hơn 12,5% so với các biến thể khác ở Hoa Kỳ

XBB.1.5 đang lan truyền với tốc độ nhanh hơn ở Mỹ. Hiện tại nó chiếm 43% số ca nhiễm COVID trong cả nước.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Âu (ECDC), biến thể phụ hiện đang lây lan nhanh hơn 12,5% so với các biến thể khác ở Hoa Kỳ.

Biến thể phụ chiếm khoảng 30% các trường hợp trong tuần đầu tiên của tháng 1, cao hơn mức 27,6% mà CDC ước tính vào tuần trước, tờ Reuters đưa tin.

Còn quá sớm để nói rằng XBB.1.5 có thể tự mình thúc đẩy làn sóng lây nhiễm COVID toàn cầu.

Hiện tại nó được nhìn thấy ở hơn 27 quốc gia.

​XBB.1.5 ít có khả năng bị kháng thể vô hiệu hóa hơn 63 lần

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Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào tháng 12 năm 2021, XBB.1.5 có khả năng bị các kháng thể hiện có vô hiệu hóa thấp hơn 63 lần so với biến thể phụ BA.2.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng XBB.1.5 gấp 49 lần so với các biến thể phụ BA.4 và BA.5 vốn chiếm ưu thế trước đó ở Anh và các quốc gia khác.

​Có bất kỳ triệu chứng cụ thể nào đối với XBB.1.5 không?

Cho đến thời điểm hiện tại, biến thể phụ XBB.1.5 vẫn chưa hiển thị bất kỳ triệu chứng COVID rõ ràng nào. Cho đến nay, các triệu chứng COVID thông thường đã được nhìn thấy ở các bệnh nhân.

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Không có bằng chứng về mức độ nghiêm trọng liên quan đến nhiễm COVID do XBB.1.5. Không rõ liệu XBB.1.5, được quảng cáo là dạng coronavirus dễ lây lan nhất, có thể gây ra bất kỳ căn bệnh nào nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó như Delta hay không.

Các triệu chứng COVID hàng đầu hiện đang được báo cáo là đau họng, sổ mũi, tắc mũi, hắt hơi, ho khan, ho có đờm, nhức đầu, khàn giọng, đau cơ, đau cơ và khứu giác thay đổi.

Theo Times of India