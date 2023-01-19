Thời gian là rất quan trọng trong trường hợp ngừng tim đột ngột, vì vậy điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng và làm theo các bước cần thiết để giải quyết tình huống. Cho dù bạn đang bị ngừng tim đột ngột hay đang ở cùng với người đang đối mặt với tình trạng tương tự, thì hành động nhanh chóng có thể tạo nên sự khác biệt để cứu mạng bạn.

Đây là những việc cần làm nếu ai đó xung quanh bạn đang trải qua các triệu chứng giống như cơn đau tim:

Tiến sĩ Siddhant Jain, Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp và Giám đốc, Khoa học Tim mạch, Bệnh viện Shalby Indore, cho biết: "Áp lực khó chịu, bóp nghẹt, đầy hoặc khó chịu là những dấu hiệu cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Dấu hiệu cảnh báo là cơn đau ngực giống như bị đè ép và kéo dài hơn 10 phút. Một trong những triệu chứng cần chú ý là cảm giác khó chịu ở các bộ phận khác nhau của phần trên cơ thể. Đau hoặc khó chịu ở một hoặc cả hai cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc dạ dày là một trong những triệu chứng của ngừng tim. Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của cơn đau tim là khó thở."

Kiểm tra mạch đập

Nếu ai đó xung quanh bạn đang thở nặng nhọc, điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra mạch đập. Để kiểm tra mạch đập, hãy đặt hai ngón tay lên cổ tay hoặc cổ của người đó và cảm nhận nhịp đập mạnh và đều.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể thử đặt tai lên ngực của người đó và lắng nghe nhịp tim. Nếu bạn không thể tìm thấy mạch đập hoặc nếu người đó không thở, điều quan trọng là phải bắt đầu hồi sức tim phổi (CPR) ngay lập tức.

Bắt đầu hô hấp nhân tạo

Ảnh minh họa: Internet

"Nếu người đó không thở hoặc chỉ thở hổn hển, bạn nên tiến hành hô hấp nhân tạo ngay lập tức. CPR là sự kết hợp giữa hô hấp nhân tạo và ép ngực để bơm oxy và máu đến tim và não", bác sĩ Jain khuyên.

​Gọi xe cấp cứu hoặc đưa họ đến bệnh viện gần nhất

Nếu ai đó đang bị ngừng tim đột ngột, điều quan trọng là phải gọi xe cứu thương ngay lập tức. Mỗi phút đều có giá trị trong tình huống này, vì chăm sóc y tế kịp thời có thể tăng cơ hội sống sót và phục hồi.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu xe cứu thương không có sẵn hoặc ở quá xa, bạn có thể phải tự mình chở người đó đến bệnh viện gần nhất. Đảm bảo tuân theo các nguyên tắc do cấp cứu hướng dẫn hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương của bạn cung cấp để có cách hành động tốt nhất.

Sử dụng Máy khử rung tim ngoài tự động (AED)

Nếu bạn có quyền truy cập vào AED, hãy sử dụng nó càng sớm càng tốt. AED là một thiết bị gây sốc cho tim hoặc khử rung tim để cố gắng khôi phục lại nhịp điệu bình thường. Nó rất dễ sử dụng và có thể là một công cụ cứu mạng trong trường hợp ngừng tim đột ngột.

Tiếp tục hô hấp nhân tạo

Tiến sĩ Jain nói, “Nếu tim của người đó không bắt đầu đập trở lại sau khi bạn đã sử dụng Máy khử rung tim bên ngoài tự động (AED), hãy tiếp tục hô hấp nhân tạo cho đến khi nhân viên y tế khẩn cấp đến. Điều quan trọng là phải tiếp tục cố gắng hồi sinh người đó cho đến khi có sự trợ giúp, vì họ có thể có cơ hội sống sót cao hơn nếu CPR được bắt đầu nhanh chóng và tiếp tục cho đến khi có sự trợ giúp y tế.”

Tóm lại, nếu bạn chứng kiến ​​ai đó bị ngừng tim đột ngột, điều quan trọng là phải hành động nhanh chóng và thực hiện các bước phù hợp để cứu sống họ. Thực hiện năm điều này có khả năng cứu sống một người.

Theo Times of India