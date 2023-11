Theo thông tin từ trang Sức khỏe đời sống, Anh L. được đưa đến TTYT huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, đau liên tục kèm theo chướng hơi đầy bụng.

Qua quá trình thăm khám và kết quả chụp CT-Scanner cho thấy, bệnh nhân có nhiều khí tự do vùng thượng vị, dịch tự do ổ bụng vùng thấp trong tiểu khung. Các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất chẩn đoán: Thủng dạ dày do biến chứng dùng thuốc điều trị bệnh xương khớp, chỉ định phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp nội soi.