Vì mắc bệnh đau nhứt xương khớp lâu ngày, anh D.T.L, 43 tuổi trú ở huyện Yên Lập, Phú Thọ, tự mua thuốc qua quảng cáo về uống để chữa trị, dẫn đến tình trạng viêm dạ dày biến chứng thủng dạ dày.

Theo thông tin từ trang Sức khỏe đời sống, Anh L. được đưa đến TTYT huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, đau liên tục kèm theo chướng hơi đầy bụng. Qua quá trình thăm khám và kết quả chụp CT-Scanner cho thấy, bệnh nhân có nhiều khí tự do vùng thượng vị, dịch tự do ổ bụng vùng thấp trong tiểu khung. Các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất chẩn đoán: Thủng dạ dày do biến chứng dùng thuốc điều trị bệnh xương khớp, chỉ định phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp nội soi.

Thầy thuốc TTYT huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ chăm sóc người bệnh - Ảnh minh họa: Internet BS CKI Hoàng Mạnh Thuần - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp – Chuyên khoa, TTYT huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, trưởng kíp phẫu thuật cho rằng, đây là ca cấp cứu ở tình trạng nặng và nguy hiểm. Trong thời gian gần đây, TTYT huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh vào viện mổ cấp cứu vì thủng dạ dày, tá tràng do biến chứng của việc tự ý mua và sử dụng thuốc để điều trị bệnh lý cơ xương khớp - Ảnh: Internet Thực tế đáng báo động, trong thời gian gần đây, TTYT huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh vào viện mổ cấp cứu vì thủng dạ dày, tá tràng do biến chứng của việc tự ý mua và sử dụng thuốc để điều trị bệnh lý cơ xương khớp.

Trước đó, vào ngày 7/8/2022, theo nguồn tin của Báo Tuổi trẻ, một bệnh nhân nữ 25 tuổi ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) mắc sốt xuất huyết nặng nhập viện trong tình trạng ngưng tim, sốt xuất huyết ngày thứ 4, choáng nhiễm trùng, nhồi máu cơ tim và sau đó qua đời chiều cùng ngày. Cô gái 25 tuổi mắc sốt xuất huyết ở Đồng Nai tự mua thuốc điều trị tại nhà, nhưng bệnh trở nặng và qua đời sau đó - Ảnh: Tuổi trẻ Qua quá trình điều tra, người nhà cô gái cho biết cô đã mua thuốc tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà từ ngày 2/8. Tuy nhiên, đến ngày 5/8, cô giảm sốt nhưng bị đau lưng và tái nặng vào ngày 7/8.

Ai đang chuẩn bị đi khám hậu COVID-19 lưu ý về mức hưởng bảo hiểm y tế, cùng là trái tuyến có người được 100%, có người chỉ được 40% Mặc dù đã điều trị khỏi COVID19 nhưng nhiều bệnh nhân vẫn phải đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài. Nếu đi khám và điều trị hậu COVID-19, người bệnh có được hưởng bảo hiểm y tế không?

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