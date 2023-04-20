Dẫn nguồn tin từ VNExpress, sau 30 phút ăn tôm biển, thiếu nữ 17 tuổi bị sốc phản vệ, người nhà đốt vỏ tôm thành tro rồi hòa nước cho bệnh nhân uống, khiến tình trạng nguy kịch.

Nữ sinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng nổi ban toàn thân, khó thở, mạch chậm khó bắt, huyết áp không đo được.

Trước nhập viện, người bệnh ăn tôm biển dù đã có tiền sử dị ứng tôm cua đồng. 30 phút sau ăn, em bị đau quặn bụng, nổi ban, sẩn ngứa, được bố mẹ cho uống thuốc chống dị ứng nhưng triệu chứng không thuyên giảm.

Nữ bệnh nhân xuất hiện nôn nhiều và lịm dần, gia đình mới đưa đi cấp cứu - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau 4 giờ, bệnh nhân tiếp tục đau bụng, nôn và đại tiện phân lỏng 2 lần. Nghe lời người quen mách, gia đình đốt vỏ tôm thành tro và cho bệnh nhân uống. Nữ bệnh nhân xuất hiện nôn nhiều và lịm dần, gia đình mới đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm đã có tiền sử dị ứng. Nếu người nhà xuất hiện tình trạng dị ứng, phản ứng sau khi ăn uống, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Tuyệt đối không được chữa trị bằng mẹo dân gian, truyền miệng thiếu căn cứ khoa học sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.