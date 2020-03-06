Uống nghệ mật ong lúc nào tốt nhất cho sức khỏe và sắc đẹp?

Sức khỏe 06/03/2020 06:28

Nghệ và mật ong là hai loại thực phẩm lành mạnh, khi kết hợp với nhau sẽ mang lại một hỗn hợp có lợi cho sức khỏe. Vậy uống nghệ mật ong lúc nào tốt nhất?

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Uống nghệ mật ong lúc nào tốt nhất cho sức khỏe và sắc đẹp? - Ảnh minh họa: Internet

Uống nghệ mật ong có tác dụng gì?

Ai cũng biết nghệ mật ong tốt nhưng bạn đã biết những công dụng tuyệt vời mà chúng mang lại dưới đây chưa?

Uống tinh bột nghệ đúng cách với mật ong ngăn ngừa ung thư 

Tinh bột nghệ và mật ong có chứa chất chống oxy hóa cũng như nhiều hoạt chất có thể ngăn ngừa các gốc tự do gây tổn thương. Do đó, uống tinh bột nghệ với mật ong sẽ hỗ trợ ngăn ngừa bệnh ung thư.

Uống tinh bột nghệ với mật ong giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Việc sử dụng tinh bột nghệ với mật ong, kết hợp thêm sữa sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer ở người già, rất có lợi trong việc điều trị cũng như ngăn ngừa căn bệnh này.

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Nghệ và mật ong ngăn ngừa bệnh Alzheimer - Ảnh minh họa: Internet

Uống tinh bột nghệ với mật ong giúp kháng viêm

Nhờ đặc tính của curcumin có trong nghệ, việc uống tinh bột nghệ với mật ong sẽ giúp kháng viêm. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh này, việc sử dụng phối hợp thuốc và tinh bột nghệ mật ong sẽ mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, bạn cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. 

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Uống tinh bột nghệ và mật ong giúp xương chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Uống tinh bột nghệ và mật ong giúp tăng cường hệ miễn dịch

Sử dụng phối hợp mật ong và tinh bột nghệ sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời làm giảm triệu chứng của bệnh cảm cúm.

Thúc đẩy tiêu hóa và hỗ trợ điều trị loét dạ dày

Từ lâu, tinh bột nghệ và mật ong được xem là hai loại thực phẩm rất tốt cho cơ thể. Hai thành phần này có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ niêm mạc dạ dày, tránh viêm loét dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa.

Uống tinh bột nghệ với mật ong chữa chứng mất ngủ 

Nếu đang gặp vấn đề về giấc ngủ, tinh bột nghệ với mật ong là cứu tinh của bạn. Hơn nữa, việc uống tinh bột nghệ sẽ giúp bạn khỏe mạnh khi thức dậy đồng thời giúp buổi sáng của bạn thêm tràn trề năng lượng.

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Tinh bột nghệ và mật ong chữa mất ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Uống tinh bột nghệ với mật ong giúp vết thương nhanh lên da non

Mật ong và nghệ có có tác dụng chữa lành vết thương rất tốt. Việc uống kết hợp hai loại thực phẩm này sẽ giúp tăng tốc quá trình tái tạo da non ở các vết thương hở, đồng thời hỗ trợ làm liền sẹo, mịn da.

Uống tinh bột nghệ với mật ong để giảm cân 

Thay vì sử dụng các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân, bạn hãy thử dùng hỗn hợp tinh bột nghệ với mật ong để có được hiệu quả giảm cân, giúp cơ thể khỏe đẹp.

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Tinh bột nghệ uống với mật ong giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, uống tinh bột nghệ mật ong còn mang lại những lợi ích sau:

  • Phối hợp uống mật ong và uống tinh bột nghệ trước khi ngủ để hỗ trợ giảm cân.
  • Mật ong và nghệ có tác dụng hỗ trợ giảm đau khi hoạt động mạnh, khuân vác. 
  • Uống tinh bột nghệ và mật ong giúp xương chắc khỏe. 

Bên cạnh việc dùng sữa, bạn cũng có thể sử dụng phối hợp với tinh bột nghệ và mật ong để làm giảm đau khớp, ngừa loãng xương giúp xương chắc khỏe.

Uống nghệ mật ong lúc nào tốt nhất?

Đối với câu hỏi phối hợp uống mật ong với nghệ tươi vào lúc nào tốt nhất, tùy vào mục đích sử dụng mà thời gian uống sẽ khác nhau. Nhưng thông thường, chúng ta có hai thời điểm để uống.

Trước khi ăn 30 phút

Đối với những người mắc bệnh dạ dày, uống nghệ mật ong trước khi ăn 30 phút là thích hợp nhất. Chất curcumin sẽ giúp kích thích tiết dịch vị dạ dày, giúp tiêu hóa tốt hơn, kháng khuẩn, làm lành vết thương và hỗ trợ bảo vệ dạ dày, đặc biệt ở những người bị viêm loét dạ dày. 

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Tinh bột nghệ và mật ong là hỗn hợp có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những người đang giảm cân cũng nên uống hỗn hợp này trước khi ăn, bởi nghệ mật ong có khả năng đốt cháy mỡ thừa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Để làm hỗn hợp nghệ mật ong, bạn hãy pha 1 thìa cafe mật ong với 2 thìa cafe bột nghệ trong 180ml nước ấm để uống.

Sau khi ăn 30 phút

Với những người bị mệt mỏi, cảm cúm, hãy uống hỗn hợp mật ong và tinh bột nghệ sau khi ăn 30 phút để mang lại hiệu quả tốt. 

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “Uống nghệ mật ong lúc nào tốt nhất”. Có thể nói việc uống nghệ mật ong là cách bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ chữa bệnh an toàn, tiện lợi. 

Mỗi ngày uống một ly sữa nghệ trong vòng 2 tuần, cơ thể bạn sẽ thay đổi ra sao?

Mỗi ngày uống một ly sữa nghệ trong vòng 2 tuần, cơ thể bạn sẽ thay đổi ra sao?

Không chỉ giúp bạn có làn da hồng hào, căng mịn, sữa nghệ còn có những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.

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