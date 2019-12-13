Mỗi ngày uống một ly sữa nghệ trong vòng 2 tuần, cơ thể bạn sẽ thay đổi ra sao?

Sống khỏe 13/12/2019 06:23

Không chỉ giúp bạn có làn da hồng hào, căng mịn, sữa nghệ còn có những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.

Y học cổ truyền và y học hiện đại từ lâu đã khẳng định nghệ có khả năng chống viêm, được sử dụng nhiều trong các loại kem dưỡng da, sữa rửa mặt, giúp da trắng sáng, giảm mụn nhọt và các nếp nhăn. 

Khi đem nghệ pha chế cùng sữa, bạn sẽ có một hỗn hợp sữa nghệ vô cùng dồi dào dinh dưỡng. Không những có công dụng giúp chị em làm đẹp, thức uống này còn là phương thuốc quý phòng chống được nhiều bệnh.

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Hỗn hợp sữa nghệ có nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần mỗi ngày uống 1 ly sữa nghệ trong vòng 2 tuần, cơ thể bạn sẽ nhận được vô vàn lợi ích. 

1. Chống ho và cảm lạnh

Sữa nghệ có tính khử trùng nên giúp xoa dịu kích thích họng, làm sạch đờm, giảm ho và nghẹt mũi. Từ đó, làm giảm các triệu chứng của cảm lạnh. Sữa nghệ được ví như là một loại kháng sinh cực mạnh. Vào mùa đông, bạn chỉ cần kiên trì uống sữa nghệ, các căn bệnh về đường hô hấp sẽ được hạn chế tối đa.

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Trong sữa nghệ có chứa thành phần lipopolysaccharides (LPS). Nó có chức năng tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể và chống lại các vi khuẩn gây nhiễm trùng. Chất curcumin có trong sữa nghệ giúp chống viêm và ngăn chặn sự lây lan của các vi khuẩn gây bệnh.

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Sữa nghệ giúp tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

3. Bảo vệ gan

Một trong những tác dụng của gan là loại bỏ những chất độc khỏi cơ thể. Sữa nghệ là thực phẩm bảo vệ gan hiệu quả. Chất curcumin giúp tiết các enzyme để loại bỏ chất độc trong gan, ngừa ung thư…

4. Giảm đau nhức xương khớp

Khi nhiệt độ giảm mạnh và đột ngột, căn bệnh xương khớp ở nhiều người, đặc biệt là những người cao tuổi trở nên trầm trọng hơn. Với đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, sữa nghệ giúp giảm đau xương khớp hiệu quả.

Đồng thời, sữa nghệ còn giúp các dịch, sụn ở khớp được duy trì tốt hơn, từ đó tăng tính linh hoạt cho xương khớp.

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Sữa nghệ giúp giảm đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

5. Giảm đau trong kì kinh nguyệt

Mỗi khi đến kì kinh nguyệt, chị em thường khổ sở với chứng chuột rút. Chỉ cần uống một cốc sữa nghệ, tình trạng này sẽ đỡ hơn rất nhiều. Sữa nghệ hoạt động như một loại thuốc chống co thắt, từ đó giảm đau do chuột rút.

Một số lưu ý khi sử dụng sữa nghệ:

- Cần kiên trì uống đều đặn mỗi ngày trong khoảng thời gian ít nhất 2 đến 3 tuần để sữa nghệ phát huy những lợi ích đối với sức khỏe

- Nên uống sữa nghệ ấm. Thời điểm sử dụng tốt nhất là trước khi đi ngủ.

- Không nên sử dụng quá nhiều trong một ngày để tránh những phản ứng phụ hoặc các triệu chứng nguy hiểm khác.

- Cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ nếu bạn dị ứng với những thành phần có trong sữa nghệ. 

Ăn nghệ bao nhiêu là tốt cho sức khỏe?

Ăn nghệ bao nhiêu là tốt cho sức khỏe?

Lượng curcumin từ nghệ được khuyến cáo tối đa 3 mg trên một kg cân nặng người dùng, tương đương 5 g bột nghệ với người 50 kg.

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