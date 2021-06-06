Uống 8 viên vitamin mỗi ngày để tăng sức đề kháng không ngờ lại mang đến hậu quả khôn lường

Sức khỏe 06/06/2021 07:00

Việc một người đàn ông uống 8 viên vitamin mỗi ngày để tăng cường sức để kháng nhưng không ngờ lại ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo Sohu, một người đàn ông họ Trần mỗi ngày uống 8 viên vitamin để tăng cường sức đề kháng nhưng lại gây suy gan đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe chỉ ra rằng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe được hấp thụ qua ruột và sau đó đi vào gan để chuyển hóa.

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 Việc sử dụng 8 viên vitamin mỗi ngày khiến anh Trần bị suy gan

Có hai nguyên nhân sẽ gây độc hại cho cơ thể. Một là bản thân các sản phẩm chức năng không có lợi cho cơ thể. Hai là dùng quá liều gây ảnh hưởng trực tiếp đến gan. Trong trường hợp của anh Trần, ngay từ đầu anh đã bị gan nhiễm mỡ, chức năng gan cũng yếu hơn những người khỏe mạnh. Uống 8 viên vitamin mỗi ngày chắc chắn sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Vitamin là thực phẩm rất phổ biến đối với sức khỏe con người, nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng nâng cao sức đề kháng, tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể. Cơ thể con người nếu thiếu một số loại vitamin có thể làm suy giảm khả năng miễn dịch, vậy nhưng chỉ dựa vào việc bổ sung vitamin sẽ không giúp cải thiện khả năng miễn dịch. Nếu bổ sung quá nhiều vitamin có thể sẽ tích tụ trong cơ thể, thậm chí gây ngộ độc.

Chuyên gia dinh dưỡng Ngụy Quắc công tác tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đông Phương thuộc Đại học Y học cổ truyền Bắc Kinh chỉ ra rằng, việc tăng cường khả năng miễn dịch của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài các chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống như vitamin, protein… thì tập thể dục, ngủ đủ giấc và tinh thần tốt cũng là phương pháp giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

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 Những người có chức năng gan và thận không bình thường nên lựa chọn thực phẩm chức năng theo chỉ định của bác sĩ, không nên sử dụng tùy ý

Việc lựa chọn mù quáng các loại thực phẩm chức năng để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể có thể dẫn đến việc hấp thụ không đầy đủ chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó còn khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể không cần, việc này làm tăng gánh nặng cho cơ thể. Chuyên gia dinh dưỡng Ngụy Quách cũng nhấn mạnh rằng trẻ em, phụ nữ mang thai… không thích hợp để sử dụng các loại thực phẩm chức năng.

Bên cạnh đó, chuyên gia dinh dưỡng này cũng gợi ý rằng, đối với những người khỏe mạnh, chỉ cần có thể đạt được chế độ ăn uống cân bằng thì không cần phải dùng đến các loại thực phẩm chức năng. Đối với những người mắc bệnh mãn tính, suy giảm khả năng miễn dịch, hoặc chức năng gan, thận không bình thường có thể lựa chọn thực phẩm chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ dinh dưỡng để nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể.

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Từ khóa:   thực phẩm chức năng suy giảm khả năng miễn dịch tăng cường khả năng miễn dịch

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