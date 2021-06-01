Bé gái 4 tuổi mọc 27 ngón chân, ngón tay, bác sĩ lâu năm cũng phải thốt lên rằng lần đầu tiên gặp phải

Một bé gái 4 tuổi đến bệnh viện với 27 ngón chân, ngón tay, bác sĩ Vương đã làm việc nhiều năm cũng phải thốt lên rằng lần đầu gặp phải.
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Theo Sina, Đình Đình là bé gái 4 tuổi vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Khi mới sinh ra, mẹ của Đình Đình đã được thông báo rằng các ngón chân và ngón tay của Đình Đình nhiều hơn những đứa trẻ bình thường khác. Lúc đó mẹ của Đình Đình nghĩ rằng ngón tay, ngón chân của con gái chỉ nhiều hơn một cái nhưng không ngờ rằng lại nhiều như vậy.
Khi Đình Đình sinh ra không lâu, bố mẹ của cô bé đã đưa cô bé đến bệnh viện địa phương để khám bệnh. Vậy nhưng khi đó bác sĩ đề nghị để Đình Đình lớn hơn một chút nữa rồi mới tiến hành phẫu thuật và trị liệu.
Bốn năm trôi qua trong nháy mắt, các ngón chân và ngón tay của Đình Đình ngày một lớn hơn và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của cô bé. Vì vậy, bố mẹ của Đình Đình quyết định đưa con gái đến Quảng Châu để điều trị. Nhìn thấy tay và chân của Đình Đình, bác sĩ Vương của Bệnh viện Chỉnh hình Hòa Bình, Quảng Châu cũng phải thốt lên rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người có đến 27 ngón chân, ngón tay.
Sau khi phẫu thuật polydactyly (dị tật thừa ngón), tay và chân của Đình Đình đang hồi phục rất tốt. Theo bác sĩ Vương, dị tật thừa ngón có thể là kết quả của nhiều yếu tố. Xác xuất xảy ra dị tật thừa ngón có thể do môi trường xung quanh, bao gồm việc người mẹ dùng một số loại thuốc khi mang thai, cảm lạnh, nhiễm vi khuẩn, nhiễm virus, di truyền và các yếu tố khác. Bác sĩ Vương cũng nói với các phóng viên rằng, việc phẫu thuật dị tật thừa ngón tay, ngón chân sẽ hiệu quả hơn khi trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi.