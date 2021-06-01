Bé gái 4 tuổi mọc 27 ngón chân, ngón tay, bác sĩ lâu năm cũng phải thốt lên rằng lần đầu tiên gặp phải

Theo Sina, Đình Đình là bé gái 4 tuổi vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Khi mới sinh ra, mẹ của Đình Đình đã được thông báo rằng các ngón chân và ngón tay của Đình Đình nhiều hơn những đứa trẻ bình thường khác. Lúc đó mẹ của Đình Đình nghĩ rằng ngón tay, ngón chân của con gái chỉ nhiều hơn một cái nhưng không ngờ rằng lại nhiều như vậy.

Ngay từ khi sinh ra, Đình Đình đã có nhiều ngón tay, ngón chân hơn những đứa trẻ bình thường khác

Tổng cộng Đình Đình có 27 ngón chân và ngón tay

Khi Đình Đình sinh ra không lâu, bố mẹ của cô bé đã đưa cô bé đến bệnh viện địa phương để khám bệnh. Vậy nhưng khi đó bác sĩ đề nghị để Đình Đình lớn hơn một chút nữa rồi mới tiến hành phẫu thuật và trị liệu.