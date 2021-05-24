Cắt dây thần kinh để thu gọn bắp chân, trào lưu thẩm mỹ mới nhưng vô cùng nguy hiểm của giới trẻ Trung Quốc

Một vài hot girl mạng của Trung Quốc gần đây đã chia sẻ một số trào lưu thẩm mỹ mới được gọi tên là “tự làm đau bản thân” như phẫu thuật để có “tai linh thú” hay “cắt dây thần kinh để thu gọn bắp chân”. Hiện tượng này thu hút được sự chú ý của rất nhiều cộng đồng mạng xứ Trung.

Phẫu thuật 'tai linh thú' là trào lưu đang được giới trẻ Trung Quốc yêu thích

Theo Sina, ngày 20/5 báo Dương Thành Buổi Tối đã phỏng vấn bác sĩ Tăng Xuân, Phó chủ nhiệm khoa Y học Vận động, Bệnh viện Đại học Khoa học Nam Phương. Bác sĩ Tăng Xuân cho biết đã rất sốc và không thể lý giải khi hay tin có cô gái đã cắt dây thần kinh ở chân vì muốn thu gọn bắp chân. Những bệnh nhân bị chấn thương dây thần kinh và teo cơ bắp chân sẽ vô cùng đau đớn, họ tìm mọi cách để phục hồi thần kinh. Không ngờ rằng, có những người khỏe mạnh lại tự hủy hoại dây thần kinh của mình. Điều này tương tự với việc tự cắt đi một phần cơ thể.