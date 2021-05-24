Cắt dây thần kinh để thu gọn bắp chân, trào lưu thẩm mỹ mới nhưng vô cùng nguy hiểm của giới trẻ Trung Quốc

Gần đây một vài hot girl mạng tại Trung Quốc đã chia sẻ về một số trào lưu thẩm mỹ mới nhưng để lại nhiều hệ lụy như ‘tai linh thú’ hay ‘cắt dây thần kinh để thu gọn bắp chân’.
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Một vài hot girl mạng của Trung Quốc gần đây đã chia sẻ một số trào lưu thẩm mỹ mới được gọi tên là “tự làm đau bản thân” như phẫu thuật để có “tai linh thú” hay “cắt dây thần kinh để thu gọn bắp chân”. Hiện tượng này thu hút được sự chú ý của rất nhiều cộng đồng mạng xứ Trung.
Theo Sina, ngày 20/5 báo Dương Thành Buổi Tối đã phỏng vấn bác sĩ Tăng Xuân, Phó chủ nhiệm khoa Y học Vận động, Bệnh viện Đại học Khoa học Nam Phương. Bác sĩ Tăng Xuân cho biết đã rất sốc và không thể lý giải khi hay tin có cô gái đã cắt dây thần kinh ở chân vì muốn thu gọn bắp chân. Những bệnh nhân bị chấn thương dây thần kinh và teo cơ bắp chân sẽ vô cùng đau đớn, họ tìm mọi cách để phục hồi thần kinh. Không ngờ rằng, có những người khỏe mạnh lại tự hủy hoại dây thần kinh của mình. Điều này tương tự với việc tự cắt đi một phần cơ thể.
Khi đọc được thông tin này, phản ứng đầu tiên rất nhiều cư dân mạng là chỉ trích những người đó mù quáng, lười vận động, chỉ muốn dùng dao kéo chứ bản thân không chịu vận động. Các bình luận chỉ ra rằng, cắt dây thần kinh để thon gọn bắp chân là một hành động vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe. Các cơ sở y tế chuyên nghiệp cũng khó có thể thực hiện thành công.
Nhiều người bức xúc đặt nghi vấn, các cô gái này đã thực hiện phẫu thuật cắt dây thần kinh để thon gọn bắp chân ở đâu? Quá trình có phù hợp với các quy định của pháp luật hay không? Các cơ quan giám sát nên điều tra triệt để.
Chủ nhiệm Trung tâm Kiểm soát Chất lượng Phẫu thuật Thẩm mỹ tỉnh Tứ Xuyên, Du Hiểu Ba cho biết, đôi khi mọi người có xu hướng thổi phồng tác dụng của phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời che đậy những điều tiêu cực của nó. Nhiều tổ chức không thông báo cho người tiêu dùng sự thật chỉ vì lợi ích kinh tế. Chính vì vậy những ai có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp cần phải tỉnh táo và hết sức lưu ý.