Cuộc đời thứ nhất của Lạc Lạc được mẹ ban cho nhưng cuộc đời thứ hai của em là do bố giành lại, câu chuyện về cuộc sống của cô bé Lạc Lạc lấy đi nước mắt của không ít người.

Theo QQ, khi mang thai Lạc Lạc, chị Dư mới 30 tuổi. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 24/9/2016, sau khi bị đau bụng và chảy máu 7 tiếng đồng hồ, chị Dư đến Trung tâm Y tế Hoàng Diêu, Hà Châu, Quảng Tây để khám bệnh. Thời điểm này chị Dư mang thai được 25 tuần 4 ngày. Hồ sơ của chị Dư khi đó ghi rõ là được chẩn đoán sảy thai.

Chị Dư sinh Lạc Lạc khi mới mang thai được 25 tuần 4 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian điều trị, chị Dư đã hạ sinh Lạc Lạc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày. Vậy nhưng khi đó các nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Hoàng Diêu lại kết luận rằng Lạc Lạc đã tử vong. Hồ sơ bệnh án khi đó ghi rõ, khi Lạc Lạc sinh ra da bị tái, không có nhịp tim, không có hô hấp. Các nhân viên y tế ở đây đã thông báo đến người nhà em bé không có dấu hiệu sinh tồn.

Vì không có dấu hiệu của sự sống nên Lạc Lạc được cho vào một túi nilong và đặt trên sàn trong phòng chờ sinh. Ba giờ sau khi Lạc Lạc chào đời, cha bé – anh Lưu mới vội vã đến bệnh viện. Cả gia đình chìm trong nỗi đau mất con.

Vậy nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 24/9/2016. Anh Lưu muốn được nhìn con gái một lần nên đã kiểm tra túi nilong. 8 tiếng sau khi con gái chào đời, anh Lưu tình cờ phát hiện con gái ở trong túi nilong vẫn còn sống. Lúc này anh Lưu và gia đình nhanh chóng đưa con gái đến Bệnh viên Nhân dân Hà Châu cấp cứu.

Lạc Lạc sống sót thần kỳ sau khi bị nhân viên y tế tuyên bố tử vong 8 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Sinh non khi chưa đầy 7 tháng tuổi và không được cấp cứu kịp thời ngay sau khi sinh khiến Lạc Lạc mắc khá nhiều bệnh ở trẻ sinh non như: viêm phổi, nhẹ cân và thiếu máu sơ sinh. Sau 36 ngày nằm viện, Lạc Lạc tiếp tục phải chuyển viện điều trị nhiều ngày sau đó. Cuối cùng Lạc Lạc đã sống sót thần kỳ và làm nên một kỳ tích.

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