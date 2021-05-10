Phát hiện chấn động: Vòng bụng tăng 1cm sẽ khiến não ‘già’ thêm một tuổi, nếu không muốn bị teo não, thoái hóa thần kinh hãy kiểm soát ngay điều này

Sống khỏe 10/05/2021 15:59

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, với những người béo phì khi vòng bụng tăng lên 1cm đồng nghĩa với việc não của bạn sẽ bị lão hóa 1 năm.

Ngày nay, 1/3 dân số thế giới được xếp vào nhóm thừa cân hoặc béo phì. Từ năm 1980 đến nay, số người béo phì đã tăng gấp đôi và trở thành một vấn nạn sức khỏe cộng đồng lớn mà nhiều quốc gia trên thế giới phải cùng đối mặt.

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 Số người thừa cân và béo phì trên thế giới tăng rất nhiều trong những năm gần đây

Như chúng ta đã biết, béo phì một thời gian dài sẽ mang lại những tác động tiêu cực, ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng béo phì sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, teo não và thoái hóa thần kinh. Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Neurobiology Of Ageing cũng chỉ ra rằng khi vòng bụng tăng thêm 1cm sẽ tương đương với việc não bộ bị lão hóa một năm.

Chúng ta đều biết rằng, nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể đều nằm ở phần bụng. Sự tích tụ mỡ nội tạng là một trong những yếu tố gây ra các bệnh về tim và teo não. Trong các nghiên cứu trước đây đều khẳng định béo phì có liên quan đến các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Vậy nhưng nghiên cứu này còn chỉ ra rằng béo phì có thể làm giảm lưu lượng máu trong não.

Các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu này có độ tuổi trung bình là 69, tổng cộng có 578 người tham gia và được chụp cộng hưởng từ não. Dữ liệu phân tích cho thấy, mặc dù lưu lượng máu não chất xám giảm dần theo tuổi tác nhưng bệnh béo phì có ảnh hưởng rất lớn tới nó. Khi vòng bụng tăng 1,3 cm, lượng máu não chất xám sẽ "già hơn" 1 năm so với độ tuổi thực.

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 Béo bụng không chỉ gây các bệnh về tim mạch mà còn ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của não bộ

Tác giả chính của nghiên cứu này, Tiến sĩ Silvin Knight cho biết, việc cung cấp máu liên tục và khỏe mạnh cho não là điều cần thiết vì nó có thể đảm bảo rằng não có đủ oxy và chất dinh dưỡng để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Nếu lưu lượng máu đến não suy giảm có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Nghiên cứu này cũng chứng minh rằng vận động vừa phải có thể cải thiện tình trạng thiếu lưu lượng máu não do béo phì gây ra. Duy trì tập thể dục hàng ngày trong một thời gian dài sẽ giúp làm chậm sự tích tụ mỡ nội tạng, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường lưu lượng máu. Vì vậy mỗi tuần chúng ta nên duy trì vận động vừa phải ít nhất là 600 phút.

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Từ khóa:   tập thể dục bệnh về tim mạch thoái hóa thần kinh

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