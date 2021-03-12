Cụ ông 116 tuổi trẻ như 70 tuổi, bí quyết sống trường thọ không phải thường xuyên đi bộ mà là 3 điều dưới đây

Sau Tết, các con đưa ông đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói rằng ông Trương rất khỏe mạnh, tình trạng mỡ máu, đường huyết, mạch máu của ông đều rất tốt. Khi về làng ông Trương đã báo tin vui này cho tất cả mọi người xung quanh. Rất nhiều người tò mò về bí quyết sống trường thọ của ông Trương.

Ông Trương sống ở Hồ Nam, Trung Quốc năm nay 116 tuổi, ông nổi tiếng khắp nơi vì sức khỏe của mình. Không giống như nhiều người lớn tuổi khác phải nằm một chỗ cần người chăm sóc. Sức khỏe và tinh thần của ông rất tốt, dù đã hơn một trăm tuổi nhưng ai cũng nghĩ ông chỉ mới 70 tuổi thôi.

Rất nhiều người không thể sống đến 100 tuổi, ngoài yếu tố di truyền, nguyên nhân có thể đến từ những thói quen không tốt trong cuộc sống hàng ngày khiến mạch máu của chúng ta không khỏe. Mạch máu vận chuyển máu và cung cấp dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Một khi mạch máu có vấn đề, các chức năng khác trong cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, để cơ thể khỏe mạnh và sống lâu chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mạch máu.

Mạch máu khỏe mạnh sẽ giống chúng ta lâu hơn

Theo QQ, bí quyết sống lâu của ông Trương thật ra rất đơn giản gồm 3 điều dưới đây:

Không uống rượu, không hút thuốc

Ông Trương không thích uống rượu và hút thuốc vì khi còn nhỏ bố ông cũng vì uống rượu mà qua đời. Sau khi bố mất, gia đình ông Trương sống rất khó khăn, tuổi còn nhỏ nhưng ông Trương đã phải ra ngoài làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Từ đó ông Trương hạ quyết tâm cả đời này sẽ không uống rượu, không hút thuốc. Nếu uống rượu và hút thuốc trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, nghiêm trọng còn làm tổn thương mạch máu.

Uống nhiều nước

Ông Trương rất thích uống nước, ông duy trì thói quen uống ít nhất 7 ly nước mỗi ngày. Cách này sẽ giúp quá trình lưu thông máu thuận lợi hơn, các chất thải độc hại dễ dàng được đào thải ra khỏi cơ thể.

Bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn

Ăn nhiều rau củ là một trong những bí quyết sống trường thọ của ông Trương

Ông Trương thích ăn chay, bữa ăn nào trên bàn cũng có món chay. Ông trồng một vườn rau quanh năm xanh tốt để đảm bảo cho bữa ăn của mình. Trước đây ông Trương cũng rất thích ăn thịt, nhưng sau khi đi khám sức khỏe phát hiện mỡ máu cao, bác sĩ yêu cầu ông Trương ăn nhiều rau và ăn ít thịt. Cứ như vậy sau nhiều năm, mỡ máu trong cơ thể ông Trương đã nằm trong tầm kiểm soát.

Nhờ kết hợp 3 yếu tố trên sức khỏe ông Trương vẫn rất tốt dù ông đã 116 tuổi. Nhiều người đã học hỏi và áp dụng bí quyết này của ông Trương.