Nhiều ca khỏi bệnh Covid-19 nhưng bị mất thị lực hoặc tử vong vì nhiễm ‘nấm đen’ kỳ lạ, Ấn Độ đứng trước nguy cơ thảm họa kép

Sức khỏe 10/05/2021 10:33

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể kiểm soát, Ấn Độ có nguy cơ phải đối mặt với thảm họa dịch bệnh mới.

Dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành tại Ấn Độ khiến cả thế giới lo lắng, vậy nhưng có vẻ như đất nước hơn một tỷ dân này lại đang phải tiếp tục gánh chịu một thảm họa khác khi bệnh nấm Mucormycosis đã xuất hiện và lấy đi sinh mạng của khá nhiều người.

covid 19 1
 Ngoài COVID-19 những lo ngại về bệnh nấm hiếm gặp đang khiến nền nhiều người Ấn Độ lo lắng

Sohu cho biết, theo báo cáo của truyền thông Ấn Độ, ngoài tình trạng khẩn cấp về tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 9/5 số ca nhiễm bệnh Mucormycosis ở bang Gujarat, Ấn Độ cũng đang gia tăng. Nhiều bệnh nhân sau khi được điều trị khỏi COVID-19 lại bị mất thị lực hoặc tử vong do nhiễm bệnh nấm Mucormycosis.

Theo một báo cáo, số ca nhiễm bệnh nấm Mycormycosis tại bang Gujarat hiện nay đã vượt quá 100 ca. Các bệnh viện ở bang này đã thành lập các khu khám bệnh chuyên dụng. Tờ India Today ngày 7/5 đưa tin, ít nhất 8 người ở vùng Surat, bang Gujarat đã bị mù do nhiễm bệnh nấm Mucormycosis sau khi được điều trị khỏi COVID-19. Trong hai tuần qua, vùng Surat của bang này đã báo cáo có ít nhất 40 trường hợp nhiễm nấm Mucormycosis.

covid 19 2
 Nhiều người khỏi COVID-19 nhưng lại mất đi mạng sống vì nhiễm trùng nấm Mucormycosis

Ngoài ra, ở bang lân cận là Maharashtra đã ghi nhận có ít nhất 8 trường hợp được điều trị khỏi COVID-19 nhưng sau đó lại tử vong vì nhiễm Mucormycosis. Hiện tại có khoảng 200 bệnh nhân được điều trị tại bang này.

covid 19 3
 Hiện tại hệ thống y tế Ấn Độ đang quá tải vì số bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng mạnh

Mạng Hoàn Cầu cho biết, bệnh nhiễm trùng nấm Mucormycosis hay còn gọi là bệnh nấm Mucor (nấm đen) là một bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp. Loại nấm này tồn tại trên bề mặt của các vật ẩm như đất, thực vật, rau và trái cây thối rữa. Mặc dù “nấm đen” tồn tại ngoài môi trường nhưng những người có hệ miễn dịch yếu hoặc những bệnh nhân đang điều trị COVID-19 sẽ dễ dàng bị nhiễm loại nấm này. Các triệu chứng chung của bệnh Mycormycosis bao gồm: Nhức đầu, sốt, đau mắt, nghẹt mũi và giảm một phần thị lực.

Đẻ thuê cho người khác nhưng không ngờ lại sinh ra con của chồng

Đẻ thuê cho người khác nhưng không ngờ lại sinh ra con của chồng

Nhận tiền mang thai hộ nhưng người phụ nữ này lại không thể ngờ được rằng hai đứa trẻ sinh ra có một đứa là con của chồng cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Nấm đen bệnh nấm Mucor bệnh nấm Mucormycosis

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm