Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa thể kiểm soát, Ấn Độ có nguy cơ phải đối mặt với thảm họa dịch bệnh mới.

Dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành tại Ấn Độ khiến cả thế giới lo lắng, vậy nhưng có vẻ như đất nước hơn một tỷ dân này lại đang phải tiếp tục gánh chịu một thảm họa khác khi bệnh nấm Mucormycosis đã xuất hiện và lấy đi sinh mạng của khá nhiều người. Ngoài COVID-19 những lo ngại về bệnh nấm hiếm gặp đang khiến nền nhiều người Ấn Độ lo lắng Sohu cho biết, theo báo cáo của truyền thông Ấn Độ, ngoài tình trạng khẩn cấp về tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 9/5 số ca nhiễm bệnh Mucormycosis ở bang Gujarat, Ấn Độ cũng đang gia tăng. Nhiều bệnh nhân sau khi được điều trị khỏi COVID-19 lại bị mất thị lực hoặc tử vong do nhiễm bệnh nấm Mucormycosis.

Theo một báo cáo, số ca nhiễm bệnh nấm Mycormycosis tại bang Gujarat hiện nay đã vượt quá 100 ca. Các bệnh viện ở bang này đã thành lập các khu khám bệnh chuyên dụng. Tờ India Today ngày 7/5 đưa tin, ít nhất 8 người ở vùng Surat, bang Gujarat đã bị mù do nhiễm bệnh nấm Mucormycosis sau khi được điều trị khỏi COVID-19. Trong hai tuần qua, vùng Surat của bang này đã báo cáo có ít nhất 40 trường hợp nhiễm nấm Mucormycosis. Nhiều người khỏi COVID-19 nhưng lại mất đi mạng sống vì nhiễm trùng nấm Mucormycosis Ngoài ra, ở bang lân cận là Maharashtra đã ghi nhận có ít nhất 8 trường hợp được điều trị khỏi COVID-19 nhưng sau đó lại tử vong vì nhiễm Mucormycosis. Hiện tại có khoảng 200 bệnh nhân được điều trị tại bang này.

Hiện tại hệ thống y tế Ấn Độ đang quá tải vì số bệnh nhân COVID-19 ngày càng tăng mạnh Mạng Hoàn Cầu cho biết, bệnh nhiễm trùng nấm Mucormycosis hay còn gọi là bệnh nấm Mucor (nấm đen) là một bệnh nhiễm trùng nấm hiếm gặp. Loại nấm này tồn tại trên bề mặt của các vật ẩm như đất, thực vật, rau và trái cây thối rữa. Mặc dù “nấm đen” tồn tại ngoài môi trường nhưng những người có hệ miễn dịch yếu hoặc những bệnh nhân đang điều trị COVID-19 sẽ dễ dàng bị nhiễm loại nấm này. Các triệu chứng chung của bệnh Mycormycosis bao gồm: Nhức đầu, sốt, đau mắt, nghẹt mũi và giảm một phần thị lực.

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