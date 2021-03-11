Nếu trên cơ thể xuất hiện ‘2 tròn, 2 cứng’, hãy đặc biệt cảnh giác, có thể tuổi thọ của bạn đang bị rút ngắn

Sức khỏe 11/03/2021 18:00

Mỗi người trong chúng ta ai cũng muốn sống lâu, vậy nhưng ngoài yếu tố di truyền, tuổi thọ con người còn bị ảnh hưởng bởi môi trường sống cũng như thói quen hàng ngày.

Theo QQ, trong cuộc sống, nhiều người rất dễ bị cuốn theo những thói quen có hại cho sức khỏe như ăn uống quá nhiều, hút thuốc lá, thức khuya… Lâu dần, những thói quen thiếu tích cực ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ con người.

Khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu “2 tròn, 2 cứng” dưới đây, chúng ta phải đặc biệt cảnh giác với tình trạng sức khỏe của mình.

Cổ “tròn”

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Nếu cổ to bất thường, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe

Ở cổ có rất nhiều mạch máu và hạch bạch huyết, nếu bạn thấy cổ mình ngày một thô và tròn hơn thì có nghĩa là lượng mỡ tích tụ ở vùng cổ đang nhiều lên. Điều này khiến cho lượng lipid trong máu tăng cao, tăng gánh nặng cho mạch máu và bạch huyết, rất dễ gây ra cách bệnh về tim mạch.

Nhìn chung, vòng cổ của nam giới khoảng 38 cm, vòng cổ của nữ giới là 35 cm. Nếu vòng cổ của bạn vượt tiêu chuẩn này quá nhiều thì cần chú ý giảm cân phù hợp để không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bụng “tròn”

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'Vòng hai' quá to cũng mang đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe 

Bất luận là nam hay nữ, sau tuổi trung niên, khả năng trao đổi chất suy giảm, “vòng hai” cũng to lên nhanh chóng. Đây không phải là một dấu hiệu tốt cho sức khỏe.

Bụng quá to không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Béo bụng không chỉ làm lipid máu, huyết áp tăng cao mà còn gia tăng gánh nặng cho tim, lâu dần có thể sinh ra các bệnh về tim mạch. Béo bụng còn khiến chúng ta không linh hoạt trong vận động, giảm khả năng lao động, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Mạch máu “cứng”

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Mạch máu đưa dưỡng chất đi nuôi cơ thể, đây là một cơ quan vô cùng quan trọng

Mạch máu là kênh vận chuyển máu và rất quan trọng đối với sức khỏe. Bình thường mạch máu có tính đàn hồi, thành bên trong tương đối trơn để máu lưu thông thuận lợi hơn, đưa máu và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.

Vậy nhưng khi tuổi tác tăng cao cộng thêm ảnh hưởng của một số thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu, thức khuya, ăn quá mặn… thì các mạch máu có thể bị tổn thương và dần cứng lại. Điều này ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu, nghiêm trọng hơn có thể gây nhồi máu não, nhồi máu cơ tim và các bệnh khác.

Gan “cứng”

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Khi gan bị xơ cứng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ con người

Gan là cơ quan thải độc và giải độc vô cùng quan trọng của cơ thể con người, muốn gan hoạt động bình thường chúng ta cần có biện pháp bảo vệ nó. Tuy nhiên, nhiều thói quen gây hại cho sức khỏe như thức khuya, ăn nhiều dầu mỡ, bia rượu… sẽ dẫn đến suy giảm chức năng gan, gan càng ngày càng xơ cứng.

Khi gan bị xơ cứng sẽ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, chướng bụng, tiêu chảy… Nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu này chúng ta nên đi khám bệnh để điều trị kịp thời.

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