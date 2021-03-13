Đẻ thuê cho người khác nhưng không ngờ lại sinh ra con của chồng

Nhận tiền mang thai hộ nhưng người phụ nữ này lại không thể ngờ được rằng hai đứa trẻ sinh ra có một đứa là con của chồng cô.

Jessica Ellen đến từ California và đã là mẹ của hai đứa trẻ. Năm 2016 cô nhận mang thai hộ cho một cặp vợ chồng người Trung Quốc. Những ai đã từng mong có con đều hiểu được tình cảm và những tổn thương của cặp đôi người Trung Quốc khi chẳng thể tự mình sinh con. Ellen đã làm một điều tuyệt vời cho họ. Ellen và chồng đồng ý mang thai hộ cho một cặp đôi người Trung Quốc Bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, Ellen đã cấy phôi thai đơn vào tử cung. Vậy nhưng sau đó 6 tuần, bác sĩ phát hiện một việc khiến Ellen vô cùng lo lắng. Sau khi siêu âm, bác sĩ nói rằng Ellen mang song thai, phôi thai tách như thế này là trường hợp vô cùng hiếm. Vậy nhưng vợ chồng người Trung Quốc lại rất vui mừng khi biết Ellen mang song thai, nhờ đó bà mẹ hai con này cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù chỉ được cấy phôi thai đơn nhưng bác sĩ siêu âm lại phát hiện Ellen mang song thai Theo Sohu, trong suốt quá trình mang thai, Ellen nhận thù lao 30,000 đô la Mỹ. Khi bác sĩ phát hiện cô mang song thai, mỗi tháng cô nhận thêm 5000 đô la Mỹ thù lao nữa. Vậy nhưng đến khi sinh con, kết quả lại khiến Ellen và chồng cô vô cùng kinh ngạc. Sau khi sinh con, 2 đứa bé đã được đưa đi, nhưng đêm đó khi Ellen đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh, người mẹ Trung Quốc đã đến cho Ellen xem hình của hai đứa con trong điện thoại. Rõ ràng hai bé không giống nhau, nhưng đêm đó bà mẹ Trung Quốc không nói gì thêm. Ellen mang thai hộ với giá hơn 30,000 đô la Mỹ Sau khi sinh con, Ellen về nhà, nhờ vào số tiền mang thai hộ gia đình cô đổi nhà mới. Một tháng sau, khi Ellen chuẩn bị chuyển đến nhà mới thì cô nhận được tin nhắn từ người mẹ Trung Quốc. Người phụ nữ này gửi hình của hai bé cho Ellen xem và hỏi rằng: “Chúng khác nhau phải không? Cô có nghĩ vì sao hai đứa lại không giống nhau không?”.

Hai đứa con mà Ellen sinh ra hoàn toàn khác nhau Tuần sau đó hai bé được làm xét nghiệm DNA, hóa ra một trong hai đứa trẻ là con ruột của Ellen và chồng cô. Thậm chí hai phôi thai có tuổi khác nhau. Đây là một hiện tượng y học cực kỳ hiếm gặp trong thời kỳ mang thai. Ellen và chồng cô vô cùng sốc về điều này. Ellen cho biết thêm, theo hợp đồng, cô và chồng không được quan hệ khi chưa được sự đồng ý của bác sĩ, khi đã được phép vợ chồng họ còn sử dụng bao cao su khi “hành sự”. Sau một loạt cuộc chiến pháp lý, Ellen và chồng đã giành được quyền nuôi con Mọi chuyện bắt đầu rối ren khi vợ chồng người Trung Quốc giao lại đứa con của Ellen cho trung tâm mang thai hộ và đề nghị số tiền bồi thường lên đến 22,000 đô la Mỹ. Nếu Ellen muốn nhận lại đứa con này, cô phải trả số tiền bồi thường cùng một khoản phí chăm sóc vài ngàn đô nữa. Ellen đã tiêu gần hết số tiền mang thai hộ, nếu cô không thể trả tiền, con cô sẽ được cho đi làm con nuôi. Ellen phải vay mượn tiền bạc và trải qua hàng loạt cuộc chiến pháp lý mới giành được quyền nuôi con.

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