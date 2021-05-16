Giám đốc 47 tuổi qua đời vì nhồi máu não, nguyên nhân đến từ một loại thức uống ông sử dụng trong nhiều năm hiện nay rất nhiều người sử dụng

Sức khỏe 16/05/2021 07:00

Một vị giám đốc marketing bất ngờ qua đời ở tuổi 47 vì nhồi máu não, nguyên nhân được cho là khi còn sống ông đặc biệt thích uống một loại đồ uống.

Ông Vương 47 tuổi đến từ Thâm Quyến, Quảng Đông, hiện tại ông là giám đốc marketing cho một công ty. Từ khi tốt nghiệp đến nay, ông Vương đã ở lại Thâm Quyến, ông chăm chỉ làm việc để có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ, ông Vương đã hiện thực hóa ước mơ của mình, không chỉ có nhà tại một thành phố lớn mà ông Vương còn có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua thì gần đây sức khỏe ông Vương có vấn đề, ông thường xuyên chóng mặt.

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 Ông Vương được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện sau khi bị ngất tại công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, trong lúc làm thêm giờ tại công ty thì ông Vương bất ngờ ngã xuống đất, may mắn thay đồng nghiệp đã vội đưa ông đi bệnh viện. Sau khi thăm khám, ông Vương được chẩn đoán nhồi máu não cấp tính, dù bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể cứu được tính mạng của ông Vương.

Khi còn sống, ông Vương là một người khá bận rộn, một ngày ông chỉ ngủ 6 tiếng, thời gian còn lại của ông cơ bản là làm việc và họp hành. Khi thiếu ngủ, tinh thần của ông Vương thường uể oải nên ông đã lựa chọn cà phê là “người bạn đồng hành” trong nhiều năm. Tuy nhiên uống một lượng lớn cà phê trong một thời gian dài thực sự rất có hại cho sức khỏe của chúng ta. Nguyên nhân chủ yếu là do chất cafein và lượng đường quá nhiều có trong cà phê sẽ đi vào máu của chúng ta làm xuất hiện huyết khối, tắc nghẽn mạch máu và gây nhồi máu não.

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 Trong suốt nhiều năm, ông Vương đã lựa chọn cà phê là 'người bạn đồng hành' trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Để có sức khỏe tốt chúng ta nên ít ăn các loại thực phẩm dưới đây

Thịt xông khói

Trước đây thịt xông khói thường xuất hiện trong những bữa ăn dịp Tết nhưng hiện nay mức sống của con người ngày một cao, món ăn này được sử dụng thường xuyên hơn. Vì được ướp khá nhiều muối nên những loại thịt xông khói không tốt cho sức khỏe con người, vì vậy chúng ta nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này.

Bánh ngọt

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 Nếu muốn tránh các bệnh về mạch máu, bánh ngọt là một trong những thực phẩm chúng ta cần tránh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thích ăn bánh ngọt nhưng trong cách loại bánh này thường có khá nhiều đường. Một khi những loại đường này được cơ thể hấp thụ nhưng không thể chuyển hóa kịp sẽ dễ tích tụ trong cơ thể và bị chuyển hóa thành mỡ, đi vào mạch máu và sẽ làm tổn thương mạch máu, sinh ra nhiều loại bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Thịt kho tàu

Thịt kho tàu dường như là món ăn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, vậy nhưng với những người có lipid máu cao nếu ăn nhiều loại thịt này sẽ không tốt cho sức khỏe. Dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não cũng sẽ tăng lên.

Ngoài việc chú ý đến chuyện ăn uống, để tránh những căn bệnh về tim mạch và mạch máu não chúng ta nên uống nhiều nước. Bên cạnh đó nên hình thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu thường xuyên thức khuya sẽ ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất của cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông bình thường của máu khiến mạch máu dễ bị tắc nghẽn hoặc xơ cứng.

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