Tháng 10 năm ngoái, anh Vương, vợ mà mẹ anh đều được chẩn đoán mắc bệnh về gan và đang điều trị, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân khiến 3 người trong cùng một nhà mắc bệnh ở trong góc bếp.

Anh Ngô năm nay 35 tuổi, anh kinh doanh đồ nội thất, thời gian trước đây anh Ngô, vợ anh và mẹ anh đều có các triệu chứng suy nhược và mệt mỏi. Ban đầu họ nghĩ do thay đổi thời tiết nên không chú ý đến sức khỏe. Sau hai tuần, các triệu chứng mệt mỏi của anh Ngô và các thành viên trong gia đình không thuyên giảm. Anh Ngô có dấu hiệu da tím tái nên gia đình đã đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Ở tuổi 35, anh Ngô được chẩn đoán mắc bệnh gan mãn tính và cần điều trị lâu dài Sau khi kiểm tra, chỉ số transaminase của anh Ngô cao tới 100U/L và anh được chẩn đoán mắc bệnh gan mãn tính, cần điều trị bằng thuốc lâu dài. Bác sĩ thăm khám và chụp chiếu chi tiết cho anh Ngô và nhận thấy rằng nguyên nhân anh vị bệnh gan liên quan nhiều đến chế độ ăn uống hàng ngày. Sau đó, bác sĩ cũng yêu cầu người nhà của anh Ngô đi khám. Chỉ số transaminase của họ cũng cao hơn mức bình thường, lên đến 80U/L.

Theo tìm hiểu, mẹ của anh Ngô hàng ngày rất tiết kiệm, thực phẩm trong nhà bà đều mua đồ rẻ tiền, chẳng hạn như dầu ăn khuyến mại hoặc nước tương sắp hết hạn sử dụng. Không chỉ vậy, của mẹ anh Ngô ăn khá mặn, bà thường cho nhiều nước tương vào đồ ăn và không chú trọng đến việc bảo quản dầu ăn. Vào mùa hè, dầu ăn thường bốc ra mùi rất khó chịu. Sau khi biết được thông tin này, bác sĩ chỉ biết thở dài, các bệnh về gan có liên quan trực tiếp đến các loại thực phẩm trong nhà bếp như nước tương và dầu ăn. Mẹ của anh Ngô là người khá tiết kiệm, bà thường mua dầu ăn và nước tương sắp hết hạn sử dụng Gan là cơ quan tiêu hóa quan trọng của cơ thể con người, mọi loại thức ăn khi được nạp vào cơ thể sẽ được gan giải độc. Nếu thức ăn không lành mạnh và được sử dụng trong thời gian dài sẽ làm tăng khả năng mắc các bệnh về gan.

Nước tương kém chất lượng và dầu ăn bị hỏng có thể sẽ là thủ phạm khiến bạn bắc bệnh gan Nước tương Nước tương là thứ gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của mỗi gia đình Trung Quốc Nước tương là một loại gia vị được sử dụng nhiều trong các gia đình tại Trung Quốc. Khi chế biến món ăn, cho nước tương vào sẽ làm màu sắc món ăn đẹp mắt hơn và sẽ ngon miệng hơn. Vậy nhưng chúng ta không nên dùng quá nhiều nước tương sẽ không tốt cho sức khỏe của gan. Bên cạnh đó, quy trình sản xuất nước tương giá rẻ không đạt tiêu chuẩn dễ bị nấm mốc. Vì vậy chúng ta không nên vì ham rẻ mà mua những loại nước tương không đảm bảo chất lượng. Dầu ăn bị hỏng Dầu ăn bị hỏng cũng là một trong những yếu tố gây ra các bệnh về gan Dầu ăn bị biến chất và dầu ăn đã được bảo quản trong thời gian dài không được khuyến khích mọi người sử dụng. Đặc biệt dầu ăn bị biến chất sẽ sinh ra một số thành phần có hại cho sức khỏe của gan. Theo các bác sĩ, rất có thể thói quen ăn uống của mẹ anh Ngô chính là nguyên nhân khiến cả nhà ba người bị bệnh liên quan đến gan. Vì vậy, trong việc sử dụng thực phẩm chúng ta cần phải hết sức chú ý.

Bé gái 4 tuổi mọc 27 ngón chân, ngón tay, bác sĩ lâu năm cũng phải thốt lên rằng lần đầu tiên gặp phải Một bé gái 4 tuổi đến bệnh viện với 27 ngón chân, ngón tay, bác sĩ Vương đã làm việc nhiều năm cũng phải thốt lên rằng lần đầu gặp phải.

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